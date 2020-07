Estate Teatrale Veronese, Festival shakespeariano 2020. I biglietti in vendita.

Accanto alle tradizionali opere del festival shakespeariano, infatti, non mancheranno testi, che riguardano l’attualità, che stiamo vivendo. Nel rispetto di tutte le misure sulla sicurezza, solo 310 sono i posti disponibili, per ogni serata. Per tale motivo, i biglietti, in vendita, al Box Office di via Pallone 16, o direttamente sul sito www.boxofficelive.it , sono limitati, specialmente per la platea. Mercoledì, 1 luglio, inizierà anche la prevendita dei biglietti, per i concerti musicali, che si potranno acquistare, in tutti i punti vendita del circuito Geticket – elenco completo su www.geticket.it . Ulteriori dettagli, al numero 045 8039156. Quanto al programma completo e a tutte le relative informazioni sul Festival, visitare www.estateteatraleveronese.it .

Pierantonio Braggio