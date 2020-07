Assemblea di Cattolica: nuovi documenti a disposizione dei soci

DEPOSITO DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Verona, 9 luglio 2020. Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria

dei Soci convocata per il 30/31 luglio p.v. rispettivamente in prima e seconda

convocazione, la Società Cattolica di Assicurazione rende disponibile al

pubblico presso la propria sede sociale, sul sito internet “corporate”

www.cattolica.it/home-corporate, sezione Governance/Assemblea, e sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “eMarket

STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.a. e accessibile dal sito

www.emarketstorage.com, il fascicolo recante le liste per la nomina di un

componente il Consiglio di Amministrazione.

SOCIETÁ CATTOLICA