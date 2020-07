Rinasce l’area Ex-Bam di Ponte Crencano: Industrie Edili Holding presenta Harmonia un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che vuole restituire alla collettività un prezioso frammento di città

Con Harmonia, Industrie Edili Holding S.p.A. e la consociata Gic S.r.l, daranno forma ad un progetto fortemente orientato al benessere abitativo, le cui caratteristiche architettoniche e compositive conferiranno una rinnovata vitalità al contesto urbano in cui è inserito.

Una rigenerazione urbana consapevole, quindi, che prende le mosse da una crescita sostenibile della città e dalla necessità di uno sviluppo immobiliare etico in grado di valorizzare il tessuto cittadino e di mettere al centro la persona e la collettività.

Con il nuovo complesso residenziale Harmonia, Industrie Edili Holding S.p.A. vuole realizzare residenze dall’alta qualità costruttiva in cui comfort e benessere abitativo e psicofisico possano ritrovare un dialogo armonico con la natura.

Nel progetto Harmonia, la fusione tra architettura e natura definisce uno scenario inedito e suggestivo nel cuore del quartiere di Ponte Crencano.

I quattro edifici a sviluppo verticale che andranno a comporre il progetto, identificati con i 4 elementi della natura, Aria, Acqua, Fuoco e Terra, si propongono di incrementare la biodiversità vegetale dell’area attraverso la densificazione verticale del verde che contribuirà a mitigare il microclima.

Il progetto si distingue per la cura riservata al disegno delle facciate verticali, scandite attraverso giochi di vuoti e pieni, in cui logge ampie e profonde danno vita a vere e proprie stanze da vivere all’aperto.

Ogni terrazza diventa sostegno della natura, aree pensili colorano di verde questi angoli privati esterni che si trasformano in veri e propri giardini in quota.

L’alternanza delle terrazze verdi e le generose pareti vetrate concorrono poi ad alleggerire i volumi degli edifici costitutivi, rendendoli leggeri e contemporanei.

Particolare attenzione sarà riservata al verde nelle aree comuni che potranno beneficiare anche di percorsi pavimentati trattati con biossido di titanio e in grado di assorbire CO2.

Ampi giardini caratterizzano invece gli spazi verdi privati studiati per garantire la massima privacy.

Fortemente orientato al benessere abitativo e psicofisico, il progetto Harmonia vuole offrire ai futuri proprietari delle unità un’alta qualità abitativa interna definita attraverso apporto di luce naturale, grazie ad aperture di grandi dimensioni, comfort acustico, termico e comfort igrometrico.

Tutti gli appartamenti puntano ad alti livelli di efficienza energetica raggiungendo la classificazione A3, o superiore, e dispongono di predisposizione domotica per una gestione intelligente dell’abitazione e dei consumi.

Non manca l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici che verranno inseriti sulle coperture e forniranno l’energia necessaria per l’intera gestione dei consumi condominiali, mentre l’energia restante potrà essere suddivisa e destinata alle utenze domestiche, ottimizzando il risparmio energetico di ogni singola unità abitativa.

Tutti gli appartamenti del complesso sono stati pensati per essere altamente personalizzabili, e per rimettere al centro del processo decisionale l’utente finale.

Con il servizio mydomus Industrie Edili Holding accompagnerà l’utente durante l’intero processo di scelta della propria casa, partendo dalle esigenze di chi la abiterà e caratterizzando il taglio architettonico che meglio risponde ai futuri proprietari.

Si potrà personalizzare nel dettaglio la propria abitazione, posizionare la casa su un piano specifico e valutare le diverse esposizioni.

L’estrema flessibilità progettuale interna che individuerà diverse configurazioni e scenari possibili.

Il complesso Harmonia potrà subire alcune variazioni al progetto riferite ad altezze e distanze, i render allegati sono da considerarsi indicativi.

A breve è prevista l’apertura della campagna vendite, affidata alla rete di agenzie immobiliari L’Arte di Abitare, concessionario esclusivo per immobili firmati Industrie Edili Holding, presente sul territorio di Verona e provincia con nove agenzie.