Concerto per Verona dell’Orchestra dell’Arena

L’Orchestra ed il Coro, guidati dalla Maestro Francesco Ommassini e in attesa dell’inizio imminente della stagione, sabato sera sono stati protagonisti di una serata dedicata alla città: il concerto si è svolto in piazza Bra (davanti a Palazzo Barbieri) con celebri pagine tratte dalle opere di Rossini, Leoncavallo, Puccini, Verdi e Mascagni: il pubblico ha pregustato una magica anteprima dei programmi delle 11 serate che dal 25 luglio al 29 agosto, che riporteranno in Arena la musica con rinnovata veste.



Il Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia, felice per la buona riuscita della serata, commenta il concerto definendolo come il ritorno della grande musica dal vivo a Verona, lodando e sottolineando la capacità di guardare al futuro con impegno, dedizione ed entusiasmo. Si preannuncia un’estate piena di musica nonostante tutte le difficoltà.

Filippo Avesani