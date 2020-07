Trading online: iniziare da un conto demo

Il demo del trading potrebbe rivelarsi una delle migliori soluzioni per ovviare alla propria mancanza di esperienza ed imparare come fare trading da veri professionisti.

L’articolo spiegherà perché è così importante iniziare da un conto demo e, in più, quali sono le migliori piattaforme con cui imparare a fare trading online.

Demo del trading: a cosa serve?

I migliori broker CFD propongono sempre ai propri utenti di iniziare da un conto demo, gratuito, senza vincoli, e spesso illimitato.

E’ chiaro che si tratta di una simulazione che, principalmente, serve per imparare a fare trading online.

Tale conto consente l’accesso ad una piattaforma speculare a quella reale, in modo da iniziare ad acquisire familiarità con le funzioni e gli strumenti proposti.

Inoltre, si potrà operare con del credito virtuale su mercati aggiornati in tempo reale. Da questo punto di vista, si consiglia di accedervi durante le medesime fasce orarie per iniziare a capire come si muovono i mercati in quell’arco di tempo.

In effetti, è importante utilizzare il conto demo come se fosse reale. Ciò consentirà ai traders di fare esperienza anche del lato emotivo del trading e di prepararsi alla gestione dei rischi e del proprio capitale.

Demo del trading: la proposta di ForexTB

Uno dei broker più apprezzati per il demo del trading proposto è ForexTB. In realtà, si tratta di una piattaforma apprezzata sotto diversi punti di vista.

E’ chiaro che è regolamentata ed autorizzata a prestare i propri servizi online, quindi totalmente affidabile.

Accedendo alla modalità demo, si potrà subito notare che la piattaforma è intuitiva e friendlyuser. Per tale ragione, è particolarmente utilizzata da chi non ha mai fatto trading online.

Inoltre, si potrà affiancare la pratica del conto demo allo studio delle nozioni basilari del trading.

ForexTB propone un corso di trading per ovviare, in modo pratico, alla mancanza di esperienza nel settore e non lasciarsi cogliere impreparati dalle migliori offerte di mercato.

Conto demo con eToro

Un’altra valida opzione per far pratica col conto demo e poi fare un trading online vincente è operare con eToro.

Attualmente, è considerato un vero e proprio leader del settore. Propone una piattaforma intuitiva e priva di commissioni, valida tanto quanto per i più esperti che per i principianti.

Il conto demo gratuito e senza vincoli di eToro è tra le migliori proposte perchè consente l’accesso diretto alla piattaforma e a tutte le funzioni presenti.

E’ importante sapere che il broker in questione è conosciuto per aver introdotto funzioni come il social trading e il copy trading.

La piattaforma s’impone come un social di trading con cui interagire con gli altri utenti.

Inoltre, il copy trading consente di selezionare dei guru del trading per ottenere i loro medesimi risultati. Il tutto avverrà in maniera automatica; l’unica scelta da compiere riguarda i popularinvestor da seguire.

La modalità demo permetterà di scoprire il funzionamento di queste funzioni. Per passare ad un conto reale, basteranno 200 euro di deposito minimo: cifra accessibile a qualsiasi trader.

Conto demo IQ Option

Un altro broker apprezzato a livello mondiale è IQ Option. Anche in quest’ultimo caso, si tratta di una piattaforma autorizzata CySEC e CONSOB. Dunque, i traders europei possono negoziare in totale sicurezza.

IQ Option è tra le piattaforme più chiare e semplici per fare trading online. Anche questo broker, propone ai propri utenti delle video-lezioni gratuite per imparare le nozioni più semplici, fino a giungere alle più complesse strategie d’investimento.

Naturalmente, si potrà verificare l’impatto di tali strategie a costo e rischi zero se si accede al conto demo IQ Option.

Demo del trading: conclusioni

Iniziare da un conto demo è sicuramente una delle mosse più intelligenti per traders che non hanno mai fatto esperienza nel settore.

Bisognerà sfruttare tale simulazione al meglio se si è intenzionati a negoziare il proprio capitale con la giusta consapevolezza.

Selezionando dei broker validi come quelli menzionati pocanzi, sicuramente i neofiti potranno fare trading col supporto di cui necessitano e con concrete possibilità di affermarsi nel settore.