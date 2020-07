Riattivato l’ “Info Point Turistico”, presso il Parcheggio “Centro”, Verona.

Non è facile osservare il grande parcheggio per pullmans, noto come “Park Centro”, sito, per il quarto anno consecutivo, un po’ prima del Cimitero veronese, e vederlo completamente vuoto…

Doloroso, digerire una tale situazione… Una visione, che crea dispiacere e malinconia. Sperando, tuttavia, nell’attesa rinascita, dalle macerie devastanti, lasciate dal virus, Comune di Verona, AMT e ATV hanno riaperto, il 7 luglio 2020, lo stand della Tourist Information, presso, appunto, il Park Centro, gestito da AMT, presso il quale, si possono ottenere notizie, dati e materiale informativo, su Verona-centro e provincia. Lo stand sarà aperto dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00, tenendo presente che, in caso di spettacoli in Arena, esso sarà aperto dalle ore 9.00 alle 02.00. L’ “Info Point”, è stato detto, non dovrebbe essere sottovalutato nemmeno dai veronesi stessi, essendo esso in grado d’offrire un punto di vista alternativo e privilegiato sulla città e sulla sua provincia, serbando esse, pur sempre, un tesoro da scoprire… Quanto, come cennato, alla ricettività di Park Centro, esso poteva contare, fino allo scorso anno, sull’arrivo di una media annuale di due milioni di turisti, mentre oggi, dobbiamo, purtroppo, essere contenti di dire, pensando ad un futuro più roseo, che nella settimana scorsa, Park Centro ha potuto ospitare un bus dalla Svizzera, uno dal Belgio ed uno da San Benedetto del Tronto… Buon segno, ma, troppo timido, anche se indice della volontà, estera ed italiana, di onorare Verona ed il suo territorio. AMT, oggi, sta collaborando, con Confcommercio Verona, in fatto di promozione turistica, talché le due Organizzazioni hanno creato un volantino – a disposizione, in negozi ed Info Points veronesi, per proporre al turismo in arrivo, servizi completi e funzionali. La volontà, dunque, non manca. Dobbiamo solo augurarci il meglio, per superare la triste eredità, figlia del virus. Hanno presentato il nuovo Info Point Francesca Briani, assessore del Comune di Verona al Turismo, Luciano Marchiori, direttore di AMT, e Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio Verona.

Pierantonio Braggio