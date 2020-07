Città del Vaticano. Cinque emissioni numismatiche 2020: due pezzi in oro e tre bimetallici.

Il titolo fa riferimento sia alla Parola di Dio, ovvero alla Sacra Scrittura, sia alla figura di Gesù Cristo, il Verbo di Dio, ed è tratto dall’incipit del documento stesso. Nella composizione del rovescio, troviamo al centro il Cristo, figura cardine e compimento della Divina Rivelazione, raffigurato, nella tradizionale iconografia del Cristo benedicente. Lo Spirito Santo, raffigurato come proveniente e inviato da Gesù stesso, sovrasta, guida e protegge la Chiesa, simboleggiata dalla barca agitata dalle onde del mare, in tempesta. Fanno da sfondo i Dodici Apostoli, sui quali, si fonda, per mandato divino, la Chiesa, e dai quali, viene la trasmissione del Vangelo a tutte le generazioni. Nel dritto, accanto allo stemma papale, i simboli dei Quattro Evangelisti”. Delle auree, una è da 10.-€, è in oro 917/000, pesa 3 g ed ha una tiratura di 2500 esemplari; la seconda, sempre in oro 917/1000, è da 100.-€, pesa 30 g, ed è stata battuta in 799 esemplari, Le altre monete: 0,50 €, in fior di conio e in coin card, 2020, 60.000 pezzi; 5.-€, bimetallica, celebrativa del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, 5000 esemplari, in fondo specchio; pezzo da 2.-€ bimetallica, in fior di conio, 65.000 esemplari, celebrativa del Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II (1920-2005); idem, in fondo specchio, 9000 pezzi, in cartoncino-astuccio.

Pierantonio Braggio