Per tutto luglio, il mercato di Piazza delle Erbe, aperto, nei weekends, durante tutto il mese di luglio.

Da sabato prossimo, 4 luglio, e, per tutto il mese, nei fine settimana, i banchi di Piazza delle Erbe rimarranno aperti. Più precisamente, nei giorni 4 e 5, 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 luglio. Dal 5 luglio, quindi, il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di San Zeno, che ha luogo, ogni prima domenica del mese, vedrà ampliato il numero degli spazi espositivi autorizzati, da 106 a 140, così suddivisi: 88 spazi, per operatori professionisti e 52, riservati agli hobbisti. L’assessore al Commercio, Nicolò Zavarise: "Abbiamo ritenuto di estendere il numero dei banchi e le giornate. Il nostro obiettivo è fornire opportunità di vendita, per tanti operatori, per rilanciare il commercio, dopo mesi difficili, e promuovere occasioni per vivere la città. Vogliamo che Verona torni ad essere, quanto prima, la città viva e dinamica di sempre".

Pierantonio Braggio