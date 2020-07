Gita-Forum dell’Associazione socioculturale “La Pianura”, Sanguinetto, Basso Veronese, Verona. Tema: Manutenzione e custodia dell’Ambiente, Bene comune, e, in particolare, del settore acquatico dell’Alto Adriatico.

Ospitate, a bordo della motonave Osvaldo, erano le Aziende, produttrici delle eccellenze enogastronomiche della Bassa Provincia Veronese: Agricola Cazzola, Salizzole, con il suo formaggio duro, L’Opera; Azienda Agricola Passarini Wines, Cerea, e anche Agricola Costa D’oro, Bardolino, Verona. Erano presenti, anche: Assonautica, Contratto di Area Umida Laguna Nord, Venezia, la Delegazione Marchigiana di Pergola, Pesaro-Urbino, ed ACSI Veneto. La giornata, in navigazione, ha fatto toccare i seguenti punti: Canale della Giudecca, Bacino S.Marco, Arsenale, Murano, Burano, S.Francesco del Deserto, Saline, C. dei Bari, Treporti, Sant’Erasmo, Bocca di Lido, Bacan, Sant’ Andrea e Sant’ Elena. Oltre ad essere stato trattato il tema “Mose”, la cui prima prova generale avrà luogo il 19 luglio prossimo, sono stati esaminati gli argomenti: La manutenzione, volano per la cultura e le coltivazioni lagunari - relatore: - ing. Giovanni Cecconi: Wigwam, Venice Resilience lab; Verso un Contratto di Area Umida, per la Laguna Nord di Venezia – relatrici: prof.ssa Maria Chiara Tosi e dott.ssa Marta De Marchi; Il contributo dei Centri sportivi alla salvaguardia ambientale, attraverso la scienza dei cittadini, nelle lagune costiere Alto Adriatiche, a cura di ACSI; Il Fosso e le fontane acqua di vicinato – relatrice: Marisa Saggiotto; Green tour Verde in Movimento e La pista ciclabile Ostiglia Treviso; Il Porto di Mantova e Locarno-Milano-Venezia, l'Idrovia delle opportunità - relatrice: Enrica Claudia de Fanti. L’ocasione è stata propizia, per una guidata degustazione di pane al Radicchio rosso di Verona (prodotto a Casaleone), accompagnato da formaggi e vini veronesi. Per ulteriori infos: 333 2510947; enricaclaudia@gmail.com; enricaclaudia@pec.it. Se tutti, tutti ci occupassimo di “ambiente”, come si occupano i Signori, di cui sopra – grande esempio di alto impegno – l’ ”ambiente sarebbe, certamente, meno inquinato…, a vantaggio dell’uomo e della natura! L’evento, sopra, brevemente descritto, costituisce un primo atto, glorioso!, di promozione del Basso Veronese e delle adriatiche acque, dopo i peggiori momenti, creati dal virus…

Pierantonio Braggio