Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Verona Riapertura, dal 31agosto 2020.

La riapertura avverrà, nel rispetto delle norme di sicurezza, con ingresso contingentato. Per usufruire della Biblioteca, sarà necessario fissare un appuntamento via email o telefonico, tenendo presente che, all’interno della Biblioteca, saranno consentiti solo i servizi di prestito e di consulenza bibliografica. Per l’ingresso alla sede, dovrà essere rispettato l’obbligo d’indossare la mascherina e di igienizzare le mani, con gel disinfettante. Nell’attesa della riapertura, è possibile richiedere la scansione dei materiali, conservati in biblioteca, entro il limite massimo consentito del 15% delle pagine di ciascun libro. Una notizia importante, dunque, che significa ripresa dell’attività culturale, da parte d’una Istituzione veronese, che, dal 1768, pubblica riviste, monografie e organizza eventi, nell’ottica di tramandare e mantenere viva la cultura e le tradizioni locali.

Pierantonio Braggio