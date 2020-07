Cattolica Assicurazioni all'assemblea di nuovo il 30 e 31/7/2020

In particolare, sulla base delle deliberazioni odierne del Consiglio, all’Assemblea

Straordinaria dei Soci verrà sottoposta:

(i) la proposta di trasformazione di Cattolica in società per azioni e l’adozione di un

interamente rinnovato testo statutario tipico di tale modello, con individuazione delle

modalità di esercizio del diritto di recesso riconosciuto ai Soci e agli Azionisti a fronte

dell’approvazione della deliberazione;

(ii) la proposta di talune modifiche statutarie relative all’attuale governance di

Cattolica, aventi tuttavia applicazione nella fase precedente all’efficacia della pure

deliberata trasformazione di Cattolica in società per azioni.

Le proposte di modifiche statutarie, ove deliberate, sono sottoposte alle prescritte

autorizzazioni di legge.

In sede ordinaria, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare, con candidature sulla base

di liste secondo le vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina di un

amministratore in sostituzione di un esponente cessato.

La Società provvederà, nei tempi di prassi e secondo legge e statuto, agli

adempimenti e alle informazioni relative alla convocazione dell’Assemblea, che, nella

perdurante situazione emergenziale, prevederà l’intervento dei Soci esclusivamente

per il tramite del Rappresentante Designato.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE