Nel 2021, a Verona, il primo “Festival italiano della Luce”. Accorgimenti tecnici particolari, da tutto il mondo, illumineranno i monumenti veronesi.

Qualcosa, comunque, un assaggio, per così dire, dell’importante illuminazione – che sarà frutto d’importanti sponsorizzazioni – potremo gustare, forse, già, all’inizio del prossimo Festival areniano 2020. Si tratterà di una nuova, forte luce, capace di dissipare le tenebre, stese su Verona, dall’infestante Corona virus… Il sindaco di Verona, Federico Sboarina:”Dopo i momenti bui che abbiamo attraversato con il Covid, la luce assume un valore ancora più significativo. Vogliamo riaccendere la speranza, dare un respiro sempre più internazionale al nostro territorio e portare nuove eccellenze in città. È un’operazione importante per Verona, che avrà l’opportunità di far vedere al mondo, sotto una nuova luce, monumenti, piazze e palazzi, come l’Arena e Porta Borsari. Un'idea, che, in parte, stiamo già realizzando, con Agsm Lighting, con la nuova illuminazione dei ponti”… Fiat lux!

Pierantonio Braggio