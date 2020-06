ASSEMBLEA DEI SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI APPROVATE MODIFICHE STATUTARIE E DELEGA PER AUMENTO DI CAPITALE DA €500 MILIONI

In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza dei Soci, nonché in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto “Cura Italia” e più specificatamente ai sensi dell’art. 106, commi 4 e 6, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, l’Assemblea si è tenuta per il tramite del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.) cui i Soci hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente le istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno.

All’assemblea, tramite il Rappresentante Designato, hanno partecipato numero 1376 Soci complessivamente.

Il Presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, a margine dei lavori, ha dichiarato: “I Soci di Cattolica hanno dimostrato con il loro voto di condividere il processo di riforme che abbiamo avviato fin dalla quotazione e l’aumento di capitale necessario ad avviare un nuovo momento di consolidamento e sviluppo della società. In oltre un secolo di storia non era mai capitato di dover svolgere un’Assemblea a porte chiuse, ma il senso di responsabilità di chi ha a cuore la Compagnia e il suo futuro non è mai venuto meno e sono certo che sarà sempre così. Il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato in questi giorni a scelte importanti per il futuro della società, per garantire solidità, sicurezza e sviluppo ai Soci, agli azionisti e a tutti i nostri stakeholder. Cattolica è un’azienda sana, in grado di generare valore e le importanti evoluzioni recentemente annunciate ci permetteranno di proseguire il piano di crescita e di trasformazione mantenendo sempre saldi i nostri obiettivi e le nostre radici”.

Parte straordinaria

Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 23, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 59. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea ha approvato le modifiche allo statuto secondo il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 71% degli aventi diritto per testa.

Le modifiche statutarie proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese solo dopo l’approvazione da parte di IVASS e saranno operative secondo la clausola transitoria formulata.

Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell’andamento delle quotazioni delle azioni nell’ultimo semestre, e il godimento. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 73% degli aventi diritto per testa, la delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o due volte, entro il 26 giugno 2025, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali.

A tal proposito, si ricorda quanto comunicato lo scorso 25 giugno in merito all’intervenuta definizione di un accordo con Assicurazioni Generali S.p.A., che prevede l’avvio di una partnership strategica e che include, con riferimento al deliberato aumento di capitale in esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione, un progetto di rafforzamento patrimoniale di Cattolica, con la previsione di una tranche di aumento di capitale riservato ad Assicurazioni Generali, per 300 milioni di euro, subordinata alla trasformazione di Cattolica in società per azioni.

Parte ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio 2019 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni

L’esercizio 2019 si è chiuso a livello consolidato con una raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita in deciso incremento a €6.944mln +19,9% (in aumento del 13,1% a termini omogenei). Nel business Danni i premi netti crescono

COMUNICATO STAMPA

del 2,5% (+1,6% a termini omogenei). La crescita dei premi diretti Vita è pari al 30,0% (+19,7% a termini omogenei). Il combined ratio migliora da 93,4% a 94,3% (+0,9 p.p.).

Il risultato operativo segna un incremento: +3,1% a €302mln (-1,2% a termini omogenei). Il risultato netto di Gruppo a €75mln (€107mln FY2018) è in calo rispetto all’anno precedente.

L’indice Solvency II del Gruppo è pari, al 31 dicembre 2019, a 175%. Il ratio è calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo dei Group Specific Parameters (GSP) autorizzati dall’Organo di Vigilanza.

L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 74% degli aventi diritto per testa, il Bilancio di esercizio 2019 della Capogruppo che si è chiuso con un ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto e indiretto pari a €2.353mln (-7,8%; €2.551mln FY18), e con un utile netto determinato sulla base dei principi contabili nazionali che ammonta a €120mln.

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo per l’incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa l’81% degli aventi diritto per testa, il conferimento a PriceWaterHouseCoopers S.p.A., per il novennio 2021 – 2029, dell’incarico di revisione legale dei conti. Tale nomina prevede, per l’intero periodo, anche l’affidamento di tutti i restanti incarichi di revisione oltre all’incarico di revisione legale. L’incarico avrà effetto con l’esercizio 2021, stante la scadenza dell’incarico precedentemente conferito all’attuale revisore.

Determinazione delle politiche di remunerazione e Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza e del Regolamento IVASS n.38/2018

L’Assemblea, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n.38 del 3 luglio 2018, ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 72% degli aventi diritto per testa, le Politiche di Remunerazione per l’esercizio 2020, con riferimento al Gruppo e a Cattolica, relative agli organi sociali, al personale rilevante e ad altri soggetti contemplati quali destinatari di principi generali da parte del Regolamento stesso.

Tali politiche hanno l’obiettivo di definire le finalità, i principi ed i criteri adottati dal Gruppo Cattolica in merito alle remunerazioni dei soggetti sopra indicati.

Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 74% degli aventi diritto per testa, il piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. L'autorizzazione

COMUNICATO STAMPA

proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie fino al numero massimo consentito dalle vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della Società pro tempore, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore, né nel minimo né nel massimo, di oltre il 20%, rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Gli acquisti e le vendite – queste ultime ove effettuate sul mercato – non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A., quest’ultimo calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nell’osservanza delle disposizioni normative applicabili, e in particolare avuto riguardo alle modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1 lett. b) del Regolamento Emittenti.

L’acquisto e l’alienazione di azioni proprie sono finalizzati per disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni di varia natura, tra cui:

• disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni di

varia natura, tra cui:

- operazioni straordinarie volte a stabilire rapporti di partnership o

collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre

nell’ambito del business tipico della Società;

- piani di compensi basati su strumenti finanziari;

- assegnazione di azioni agli azionisti a titolo di dividendo;

▪ in un’ottica di investimento, per cogliere opportunità di mercato e fornire, in caso

di bisogno, liquidità al titolo

▪ favorire, all’occorrenza, in situazioni straordinarie e di conseguente scarsa liquidità

del titolo, un tempestivo riassetto della compagine societaria, senza il rischio di una

sua destabilizzazione, nonché di movimenti improvvisi sul mercato che possano

comportare difficoltà di un equilibrato bilanciamento tra domanda e offerta del

titolo.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

L’operatività di acquisto e vendita di azioni proprie proseguirà, pertanto, con le modalità fino ad oggi adottate tenendo conto della nuova delibera.

* * *

Si conferma che, come già comunicato in data 8 e 9 giugno 2020, non si è proceduto alla votazione della proposta di revoca, per giusta causa, del Consigliere Alberto Minali, di cui al punto 5 dell’ordine del giorno della parte Ordinaria, essendo la deliberazione proposta divenuta impossibile a seguito delle dimissioni rese dal Dott. Minali in data 29 maggio 2020, come da specifica informativa ai Soci e al mercato del 1 giugno 2020.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Atanasio Pantarrotas dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della

COMUNICATO STAMPA

Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il bilancio d’esercizio approvato dall’Assemblea tenuta in data odierna, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 sono a disposizione del pubblico, nell’ambito della relazione finanziaria annuale, presso la sede sociale, sul sito internet “corporate” www.cattolica.it/home-corporate, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

Il verbale dell’Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “eMarket STORAGE”, sopra indicati.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE