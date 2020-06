Generali e Cattolica, in partnership strategica.

Il testo del comunicato ufficiale congiunto, datato 24.6.2020: Milano e Verona. Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi, oggi, sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, e il Consiglio di Amministrazione di Cattolica, riunitosi, sotto la presidenza di Paolo Bedoni, hanno approvato l’avvio di una partnership strategica, tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica. La partnership strategica si fonda su 3 pilastri: accordi industriali e commerciali – in grado di generare opportunità e benefici diretti immediati, per i due gruppi, su 4 aree strategiche di business: Asset management, Internet of Things, Business Salute e Riassicurazione. L’esecuzione di tali accordi è necessaria per la realizzazione della partnership strategica; aumento di capitale – con l’impegno di Generali a sottoscrivere un aumento di capitale, con esclusione del diritto d’opzione, per un ammontare pari a 300 milioni di euro, subordinatamente all’approvazione della trasformazione in S.p.A. e a talune modifiche statutarie relative alla governance di Cattolica. Generali ne diventerebbe azionista rilevante con una partecipazione del 24,4%. Generali avrà inoltre la facoltà di sottoscrivere pro quota il successivo aumento di capitale in opzione per tutti gli azionisti, per un ulteriore controvalore massimo pari a 200 milioni di euro; forma giuridica e governance - l’accordo prevede che (1) la trasformazione di Cattolica, da cooperativa a società per azioni, con effetto dal 1° aprile 2021, e (2) l’adozione di modifiche statutarie a tutela dell’investimento (in vigore sino alla data di efficacia della trasformazione) costituiscano condizioni sospensive per l’ingresso di Generali nel capitale di Cattolica come azionista rilevante. Quanto ad Accordi commerciali, la Partnership prevede quattro iniziative industrial, che rappresentano importanti opportunità di crescita profittevole, sui servizi ai clienti del segmento danni e nel comparto asset management, facendo leva sulle competenze e capacità di Generali, nella gestione degli investimenti, nell’innovazione digitale e nei servizi salute e consentendo a Cattolica di ampliare e migliorare l’offerta alla propria clientela, con nuovi e innovativi servizi accessori. In particolare gli accordi che hanno durata pluriennale prevedono quanto segue: Asset management: la gestione da parte di Generali Asset Management di parte del portafoglio investimenti di Cattolica, volta all’incremento dell’efficienza, facendo leva sulle competenze ed expertise specialistiche; Internet of Things: l’offerta, da parte di Generali, ai clienti di Cattolica dell’innovativa piattaforma IOT sviluppata da Generali Jeniot per lo sviluppo del business telematico auto, casa, pet e imprese; Business Salute: l’estensione alla clientela di Cattolica dei servizi innovativi di Generali Welion in ambito salute, attualmente non offerti da Cattolica, e l’esternalizzazione di parte dei servizi di liquidazione e assistenza da parte di Cattolica, sempre a Generali Welion; Riassicurazione: un accordo di collaborazione tra Cattolica e Generali, con Generali principale partner, in relazione ad una quota dei rischi da riassicurare; L’esecuzione di tali accordi è necessaria per la realizzazione della partnership strategica. Aumento di capitale: l'operazione prevede l'ingresso di Generali, come azionista rilevante di Cattolica, tramite la sottoscrizione, al verificarsi di talune condizioni, di un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare complessivo pari a 300 milioni di euro. Tale operazione permetterebbe a Generali di raggiungere una quota in Cattolica pari a 24,4% (calcolata, scomputando le azioni proprie). L’aumento di capitale riservato a Generali prevede l’emissione di 54,054 milioni di azioni di Cattolica ad un prezzo di emissione per azione pari a 5,55 euro. Oltre all’aumento di capitale per 300 milioni di euro, Cattolica prevede di deliberare un aumento di capitale in opzione a favore di tutti gli azionisti per un valore di massimi 200 milioni di euro, da effettuarsi successivamente, al fine di completare il rafforzamento patrimoniale, come si attende l’Autorità di Vigilanza. Nei dettagli, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di Cattolica convochi l’assemblea straordinaria, da tenersi entro il 31 luglio, per la deliberazione di trasformazione della Società in S.p.A ed il conseguente cambio di statuto. Entro la data del 15 luglio il Consiglio di amministrazione di Cattolica approverà: la prima tranche dell’aumento di capitale (per 300 milioni di euro) riservato a Generali, con le nuove azioni emesse al succitato prezzo di euro 5,55 per azione; la seconda tranche dell’aumento (per 200 milioni di euro), in opzione. Forma Giuridica – Governance: la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato avverrebbe: • previa approvazione della trasformazione di Cattolica in S.p.A. (con efficacia differita al 1° aprile 2021); previo ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o consensi, necessari dalle competenti autorità; e previa adozione da parte di Cattolica stessa di talune modifiche statutarie, volte a tutelare i diritti di Generali, dal momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, fino alla data di efficacia della trasformazione; tali modifiche includono il diritto di veto di Generali nell’Assemblea dei soci e nel Consiglio di Amministrazione, in relazione a determinate materie rilevanti, a tutela degli interessi finanziari di Generali, come investitore e socio di Cattolica, nonché la nomina di 3 membri del Consiglio di Amministrazione, il tutto come meglio specificato nelle comunicazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile. Marco Sesana, Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global business Lines, ha affermato: “La partnership strategica con Cattolica è un’opportunità unica, oggi in Italia, di crescita profittevole nell’asset management e nei servizi innovativi ai clienti danni, pilastri della nostra strategia Partner di Vita 2021. Ci permette di estendere i nostri servizi sulla salute e la telematica, grazie alle piattaforme innovative di Generali Welion e Generali Jeniot agli oltre 3,5 milioni di clienti di Cattolica. Il nostro ingresso come azionista rilevante coglie l’opportunità di partecipare al rafforzamento patrimoniale e alla trasformazione in S.p. A di Cattolica”. Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazione, e Carlo Ferraresi, Direttore Generale di Cattolica, hanno sottolineato: “La partnership strategica, con il Gruppo Generali rappresenta un progetto rilevante, nella storia di Cattolica, che, con l’obiettivo di preservare la centralità del territorio, dei clienti e dei dipendenti, offre una importante opportunità di creazione di valore, per i soci e azionisti. Infatti, attraverso questo accordo il Gruppo Cattolica potrà beneficiare per i suoi clienti di nuovi ed innovativi servizi del Gruppo Generali e potrà rafforzare la propria posizione di capitale”. Generali nell’operazione è stata assistita in qualità di advisor finanziario da Rothschild & Co, dallo Studio Gianni Origoni Grippo & Partners in qualità di advisor legale e dallo Studio Legale Tremonti & Associati. Cattolica nell’operazione è stata assistita in qualità di advisor finanziario da KPMG Corporate Finance divisione di KPMG Advisory S.p.A. mentre lo Studio legale Avv. Prof. Mario Cera ha agito in qualità di advisor legale”. Abbiamo riportato direttamente il testo originale del comunicato, data la delicatezza dei contenuti e l’importanza dei dati, che riguardano l’iniziativa. Cosa, che permette, di avere un visione dettagliata e completa del tutto.

Pierantonio Braggio