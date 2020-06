CREDITO SPORTIVO E BANCO BPM: un’operazione per la crescita e lo sviluppo del sistema Paese

“L’operazione di finanziamento, della durata di cinque anni - afferma Francesco Minotti, responsabile Direzione Istituzionali Enti e Terzo Settore di Banco BPM - conferma la fattiva collaborazione tra le due istituzioni bancarie già avviata negli scorsi anni e si inserisce concretamente nell’alveo del continuo sostegno al tessuto economico e sociale italiano che da sempre la nostra banca porta avanti”.

“Questa operazione – ha dichiarato Graziano Graziaplena, Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza del Credito Sportivo - consente all’Istituto di reperire risorse da destinare al finanziamento delle infrastrutture sportive e culturali che rappresentano un settore strategico per lo sviluppo economico e la crescita sociale del Paese”.

Banco BPM, nato dalla fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano, è oggi il terzo gruppo bancario del Paese con 22.000 dipendenti, 1.700 filiali, 4 milioni di clienti e una presenza capillarmente diffusa nelle regioni del Nord Italia. La mission del Gruppo è principalmente rivolta al sostegno di iniziative utili allo sviluppo economico e sociale nei territori in cui opera, con particolare attenzione alla sostenibilità ed all’ambiente.

L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, è leader nel finanziamento dell’impiantistica sportiva, grazie a un’esperienza consolidata in oltre sessanta anni di attività. L’Istituto è da sempre al fianco di soggetti pubblici e privati e opera per la crescita del sistema sportivo italiano partendo dall’ascolto e dall’analisi del contesto e del mercato, piuttosto che dalla sola dimensione architettonica.