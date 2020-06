Il 30 giugno 2020, una nuova emissione filtelica del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il 29 aprile scorso, morì Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, LXXX Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, che, laureato in lettere e specializzato in Archeologia cristiana, era stato eletto, alla grande carica, il 2 maggio 2018. Ora, il Sovrano Ordine è retto da un Luogotenente interinale, nella persona di S.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, che rimarrà in attività, fino alla elezione del prossimo Gran Maestro. A ricordo dell’evento, le Poste Magistrali, emetterano il 30 giugno prossimo, un francobollo, da 2,40, raffigurante la Croce ottagona bianca, in scudo rosso. Tiratura del pezzo, stampato in offset, da Cartor Security Printing, La Loupe, Francia, ammonta a 5000 esemplari.

Pierantonio Braggio