Assemblea di Confagricoltura, Verona. Si terrà, martedì, 30 giugno 2020. Tema: scenari post Covid.

L’assemblea si aprirà con la consegna delle riconoscenze e l’aggiornamento dell’Albo d’Oro di Confagricoltura Verona. Seguirà, alle 18.15 un’analisi politica dell’agricoltura, post Corona virus, con un report illustrato, da Silvia Marchetti, funzionario di Confagricoltura Veneto, su “I numeri dell’agroalimentare, dal 28 febbraio ad aprile 2020”. Quindi, dopo un saluto online dell’on. Herbert Dorfmann, interverranno Giuseppe Pan, assessore regionale dell’Agricoltura e l’europarlamentare Sergio Berlato. “L’emergenza Coronavirus ha messo in discussione molte cose, che sembravano assodate – sottolinea Paolo Ferrarese, presidente di Confagricoltura Verona – come la deregulation, causata dalla globalizzazione e l’Unione Europea, che ha disvelato la propria incapacità di essere rappresentativa delle necessità e delle istanze delle imprese. Dopo la crisi Covid, il mondo agroalimentare non sarà più lo stesso. Alcuni settori hanno sofferto molto, altri hanno addirittura migliorato il loro fatturato, come si vedrà dal nostro report. Staremo a vedere come reagiranno i mercati, nei prossimi mesi, e in che modo le aziende agricole riusciranno a riguadagnare terreno. Certamente, ci manca un importante alleato, in questo momento, che è lo Stato, finora latitante su molte delle richieste, avanzate dalla nostra organizzazione agricola, dalle misure di sostegno. ai voucher”. Un importante incontro, dunque, che apporterà chiarimenti, su temi, piuttosto difficili, che ci auguriamo possano, al più presto essere risolti, facendo comprendere, di quale importanza sia il contributo dell’agricoltura, all’economia e, quindi, al benessere nazionale.

Pierantonio Braggio