Pronto il programma dell’“Estate teatrale veronese”

Per la sezione Classiche Parole, che inaugura il festival, ci sarà la possibilità di ascoltare Claudio Bisio con un progetto realizzato assieme a Gigio Alberti,Isabella Ferrari che invece andrà in scena con Fedra, venerdì 24 luglio, di Ghiannis Ritsos: si tratta di un monologo di grande intensità che trova nell’interpretazione della Ferrari un’innovativa dimensione di sogno poetico. L’ultimo appuntamento sarà invece condotto da Paolo Rossi, il quale aprirà il Festival Shakespeariano con Stand up Shakespeare. Immancabile la sezione danza e musica con Verona Jazz, che vedranno come partecipanti in qualtà di registi, coreografi o “attori” Cristiana Morganti, Chiara Frigo, Paolo Fresu, Raphael Gualazzi, Vinicio Capossela e molti altri. Una grande ripartenza che prospetta una affascinante estate.

Filippo Avesani