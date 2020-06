Verona. Riapre l’Ufficio d’Informazione Turistica - IAT. Riprendono le visite guidate.

Si tratta di un’iniziativa importante, dato, che il turismo comincia risvegliarsi e che, segnale consolante, numerosi sono già i turisti, che visitano l’anfiteatro Arena. In tale incoraggiante quadro, riprendono, pure, le “Visite guidate” alla città, con partenza dalla sede IAT, di via degli Alpini, visite previste, anche, ovviamente, per i veronesi, nei giorni di venerdì, alle ore 17,00, sabato e domenica, alle ore 11. La quota è di 10.-€ a persona. Per ragazzi fino ai 14 anni, la partecipazione è gratuita. Necessaria la prenotazione, all'indirizzo iatverona@comune.verona.it. L’assessore Briani: “Lo IAT rappresenta un punto di riferimento per i turisti. Aperto praticamente tutto l’anno, nella stagione estiva 2019, ha registrato punte massime d’affluenza, pari a 900 persone al giorno. Un risultato che rimarca il valore aggiunto, dato al turismo da questo punto d’informazione e dai suoi tour alla scoperta di Verona, proposti a cittadini e visitatori, in collaborazione con le guide turistiche autorizzate. Un’opportunità in più, che, dallo scorso anno, offre la possibilità di scoprire, con percorsi tematici, le numerose bellezze storiche-culturali di Verona. L’Ufficio, che anche nel periodo di lockdown ha sempre continuato a fornire informazioni turistiche, al telefono e via mail, riprende, finalmente, a pieno ritmo tutti i suoi servizi. Verona è una delle poche città italiane, che è riuscita, in poche settimane, a riavviare molte delle sue attività culturali. Il turismo torna a Verona e la città è pronta ad accoglierlo”.

Pierantonio Braggio