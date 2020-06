Presentata la stagione areniana 2020

Le esecuzioni del 2020 prevedranno un contrasto tra la grandiosità del monumento e intimità della proposta artistica. La serata inaugurale sarà una serata simbolo, tutta italiana, messa in piedi da artisti italiani e dedicata al personale sanitario che tanto ha lottato negli ultimi, terribili mesi. Grandi nomi in tutte le serate, con programmi nuovi (Requiem di Mozart, Le quattro stagioni vivaldiane) e direttori affermati (Jader Bignamini, Andre Battistoni, Francesco Ivan Ciampa). Gli spettacoli si svolgeranno tutti i weekend, 11 serate senza repliche e senza intervallo, per una durata totale di un’ora e mezza circa di concerto.

Filippo Avesani