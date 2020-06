NAPOLI HA FESTEGGIATO LA COPPIA ITALIA CON IL PROSECCO DI BOTTEGA

Da una prima stima risulta che nelle pizzerie, nei ristoranti ma anche all’esterno dei locali sono state consumate poco meno di 300 bottiglie di Prosecco Doc spumante Brut, targato Napoli, un vino d’eccellenza che ha origine da uve Glera e che Bottega spa, produce ormai da qualche mese, in accordo con il presidente del calcio Napoli, De Laurentiis. La vittoria in coppa Italia e la possibilità di continuare l’avventura in Champions ma, soprattutto, il clima di euforia della tifoseria, porterà Bottega spa ad incentivare la produzione del Posecco Doc SSN Napoli che viene commercializzato in tutta l Campania e in tutte le città dove l’affluenza dei napoletani è notevoli.