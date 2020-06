COO’EE FIRMA IL NUOVO SITO DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA

Il Consorzio del Prosciutto di Modena si è costituito in forma volontaria il 6 ottobre 1961; l'intensa attività profusa dai produttori e l'indiscussa qualità del prodotto hanno consentito l'ambito riconoscimento, a livello europeo, della DenominazionediOrigine Protetta (DOP). Un’istituzione fondata con la necessità di «difendere, tutelare e promuovere il commercio del prosciutto tipico di Modena, di promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari di tale prodotto, di propagandarne il consumo, agevolandone il commercio interno ed estero.»

L’attività di Coo’ee, agenzia associata UNA e guidata dal CEO MauroMiglioranzi, ha riguardato la totalità del progetto: ideazione, design e sviluppo multilingue. Il sito si presenta con una veste nuova, fresca e incentrata sull’offrire la miglior esperienza di navigazione e fruibilità all’utente attraverso uno stile visivo semplice, pulito, ma comunque legato all’essenza del Consorzio per quanto riguarda i colori istituzionali e l’approccio alla comunicazione. La struttura del sito prevede la divisione in 3macroaree: quella corporate, che racconta la storia del Consorzio, del Prosciutto e dei produttori, quella relativa alle ricette, attraverso il ricettario dei panini dello chef Daniele Reponi (famoso per la sua presenza televisiva a «La prova del Cuoco» al fianco di Antonella Clerici), e quella che mostra le videoricette, realizzate ad hoc.

Parallelamente allo sviluppo del nuovo web site, è stata pianificata un’attività ADV rivolta sia al trade che al consumer con uscite su Salumi&Consumi, Premiata Salumeria Italiana, GazzettadiModena e PiùCucina.