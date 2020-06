BANCO BPM - COSTITUITA LA FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI VERONA

La Fondazione Banca Popolare di Verona su delibera del Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm si propone di sostenere iniziative nei settori dell’istruzione, dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, del culto, della ricerca scientifica, del patrimonio artistico, storico e architettonico in continuità con l’attenzione riservata dal gruppo bancario ai territori e alle diverse realtà che ne costituiscono il profilo identitario. I componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione sono rappresentanti di spicco del territorio. Insieme al Presidente Maurizio Marino sono stati nominati il Vice presidente Tommaso Zanini, i Consiglieri Carlo Fratta Pasini, Marco Carletto, Cecilia Rossignoli, Giordano Simeoni, Dario Tommasi e Leonardo Rigo, responsabile Direzione Territoriale Verona e Nord Est di Banco Bpm. Componenti del Collegio dei revisori della Fondazione sono Matteo Bonetti, Marco Bronzato, Alberto Centurioni. Segretraio Generale della Fondazione è Andrea Marconi.



«Per Banco Bpm sostenere il tessuto sociale del Paese è un preciso impegno che si realizza attraverso diversi ambiti di intervento - sottolinea il Presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi -. Tale impegno è riportato anche dallo Statuto che prevede la possibilità di devolvere una quota dell’utile netto a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse nei territori di maggior presenza. Proprio per meglio adempiere a questa istanza abbiamo deciso di costituire la Fondazione Banca Popolare di Verona affinché possa supportare le esigenze sociali e culturali del territorio servito dalla Direzione Territoriale Verona e Nord Est, un territorio che è parte integrante del nostro gruppo e dove la nostra presenza è da sempre molto radicata ».



«La nascita della Fondazione Banca Popolare di Verona – aggiunge il Presidente Maurizio Marino - è un momento molto significativo sia per Banco Bpm che per il territorio. In questi anni, da parte della banca, non è mai venuto meno il sostegno a tante iniziative di carattere sociale e culturale che caratterizzano un territorio da sempre molto vivace e proattivo come il nostro. La Fondazione quindi, rappresenta appieno la volontà di continuare ad essere, con crescente dedizione, un punto di riferimento per le nostre comunità».