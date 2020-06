Cattolica al voto : istruzioni semplici per votare. Oggi ultimo giorno per le domande.

Durante l'incontro a cui hanno partecipato una decina di persone in rappresentanza di alcune associazioni, sono state illustrate le varie ipotesi operative. La soluzione per facilitare un po' il lavoro dei soci è stata presentata e commentata dallo stesso dirigente di Computershare, Enrico Caruso, che pur definendola per certi versi paradossale se confrontato con gli altri sistemi di trasmissione del voto, ne ha certificato la valenza. Si tratta di inviare il voto via fax. Questa modalità via fax viene incontro ad alcune esigenze e risolve alcuni problemi di voto ai soci che, per dirla con le parole del Presidente Bedoni, non intendono "complicarsi la vita". Si tratta semplicemente di inviare la scheda di voto via fax. La previsione di legge che, per ragioni sanitarie, non prevede la partecipazione fisica del socio, è stato ben accettata dai soci i quali però sono abituati a ricevere le consuete comunicazioni da parte di Cattolica via posta. Invece la busta contenente le spiegazioni che era nelle mani del Presidente, non risulta che siano state ad oggi consegnate.

Ma torniamo al voto singolo e direttto. Il socio che intende votare a questa importantissima assemblea, che segnerà la vita societaria e sociale di Verona per gli importanti punti straordinari messi all'ordine del giorno, deve compilare con attenzione la scheda di voto (5 pagine). Attenzione perchè, il dott. Caruso, ha affermato perentoriamente che le schede non in regola saranno da loro considerate nulle. Nel merito abbiamo fatto emergere attreverso alcune contestazioni, possibili errori di natura varia, e quindi abbiamo chiesto di valutare bene prima di annullare una scheda divoto. Questa scheda di voto diretto firmata in tre spazi (identificata con l'art. 135-undecies) va inviata tramite fax, personale o meno non importa, al n. 06/45417450 unitamente a una copia del documento d'identità non controfirmata. È stato chiarito che qualunque fax è valido E quindi con questa forma di trasmissione incontrollata ogni socio può mandare dal suo fax, o da quello del tabaccaio sotto casa o altro ancora, copia di documenti richiesti senza dover far seguire via raccomandata l'originale. E questo, è tutto.

Se invece opta per le altre forme di trasmissione del voto o se ha ricevuto fino a 5 deleghe dovrà seguire altre procedure che il socio dovrà controlla sul sito della società.

Questa procedura ha rassicurato molti dei presenti anche se, onestamente, ci pare una semplificazione pericolosa rispetto alle altre versioni di voto previste che garantiscono meglio l'operatività. Per una volta crediamo si possa fare.

A margine vorrei segnalare altri due spunti di cronaca. Un socio, E.Z., ha riferito di essersi recato con un amico in sede Cattolica all'ufficio Soci. Alla porta hanno riferito che l'ufficio era chiuso e non c'era nessuno presente fisicamente. I due soci hanno chiesto, anche con certa una insistenza, documentazione relativa all'assemblea. Dopo qualche tempo e ulteriori insistenze, hanno promesso che, il giorno successivo 17/20, avrebbero trovato presso l'ufficio soci la documentazione richiesta in particolare il bilancio e le schede di voto. A onore del vero, tutto il materiale è presente sul sito della società da tempo per cui un socio attrezzato poteva recuperare il materiale che gli serviva, ma la consuetudine, pre corona virus era diversa.

Per ultimo ricordo che oggi 17/6 è l'ultimo giorno utile per inviare via pec, con copia certificazione delle azion,i a serviziosoci@pec.gruppocattolica.it domande inerenti i punti all'ordine del giorno all'ufficio soci di cattolica.