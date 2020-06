Estate al “Chiaretto”, a Bardolino, Verona.

Fondazione Bardolino Top riparte… Lo fa, proponendo un’Estate del Chiaretto di Bardolino, ossia, un mese di appuntamenti, per festeggiare la bella stagione e dare il dovuto rilevo al vino rosa del Lago di Garda, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Chiaretto e con il Comune di Bardolino. La primavera di chiusura forzata, dunque, non deve rimanere neanche ricordo, mentre Bardolino ridà vita alla sua elegante e nota accoglienza a migliaia di turisti e visitatori, con una serie di eventi, miranti a promuovere il territorio e le sue peculiarità. Prima tappa: domenica, 21 giugno, sarà caratterizzata da “Note Rosa a Bardolino”. In tre punti, fra il centro storico del capoluogo e la frazione di Cisano, si esibiranno altrettanti gruppi musicali. Nei giorni, 27 e 28 giugno, prima edizione di “Chiaretto Bardolino On the Road”: quattro percorsi a scelta – “La Rocca”, “Cisano”, “Calmasino” o “Bardolino”, tutti di 6 km e della durata di circa 3 ore – di degustazione enogastronomica, rigorosamente a piedi, si snoderanno, nelle colline e nel centro storico, fra cantine produttrici. Gruppi di 25 persone, opportunamente guidate e nel rispetto della normativa sanitaria, potranno degustare un bicchiere di Chiaretto di Bardolino, accompagnato da un piatto tipico. L’evento sarà solo su prenotazione: la caccia al ticket è già aperta su www.bardolinotop.it. Lauro Sabaini, sindaco di Bardolino: «Credo di poter dire, con buona consapevolezza, che si tratta del primo evento, dedicato al mondo del vino e a partecipazione popolare, organizzato in Italia, dopo l’emergenza sanitaria. Un segnale importante, non solo per la ripresa delle attività, ma anche una garanzia che Bardolino vuole tornare a correre e ad essere un punto di riferimento, per il turismo e gli eventi. La Fondazione, da questo punto di vista, non si è tirata indietro e sta proseguendo nella sua attività per riportare visitatori e turisti nel nostro magnifico territorio». Terza tappa dell’Estate del Chiaretto: 4/5 luglio, con “Chiaretto in Cantina”. Si visiteranno le cantine del Bardolino e s’assaggerano i loro prodotti, prenotando la visita, direttamente presso le aziende aderenti. Il relativo elenco potrà essere consultato, sul sito della Fondazione Bardolino Top e su quello del Consorzio di Tutela del Bardolino. «Poter contare sulla squadra è fondamentale, in questo momento – evidenzia Ivan De Beni, presidente della Fondazione Bardolino Top – e fortunatamente, a Bardolino, non è mai mancato questo spirito, che ora ci permette di rimetterci in piedi e tornare a correre». Quarta tappa, la conclusiva, dedicata ai ristoranti e ai bar del territorio, porterà il titolo: “Chiaretto in Centro”. Sarà dedicata ai ristoranti e ai bar del territorio. Nei giorni 11 e 12 luglio, negli esercizi aderenti, contraddistinti dal colore rosa, si potrà degustare il Chiaretto di Bardolino, in calici, che omaggiano il vino rosa. «L’intenzione è di ringraziare il visitatore, con un piccolo omaggio, che gli ricordi Bardolino e i suoi appuntamenti – afferma Carlotta Bonuzzi, consigliere, con delega alle manifestazioni del Comune – per cui, tutti coloro, che chiederanno di poter degustare il Chiaretto di Bardolino nei locali, degusteranno, nel calice commemorativo, che poi si porteranno a casa». Una Bardolino, completamente “in rosa”, quindi, che sorridente, intende riaprire le porte della propria ospitalità, con bicchieri d’eccellente “Chiaretto” ed altro, per presentarsi attiva e disponibile, verso chi intende onorarla della propria presenza.

Pierantonio Braggio