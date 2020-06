Arslab Verona, Agenzia urbana sperimentale, per l’immnaginazioe civica.

Con sede presso l’ex Arsenale austriaco, Arslab cura le informazioni ai cittadini e sollecita, dagli stessi pareri e suggerimenti, sulla Verona in moderna trasformazione, con incontri e dibattiti. Verona sta affrontando la sfida di uno sviluppo economico, che, giustamente, dev’essere sostenibile ed inclusivo e dispone di aree e di edifici, spesso abbadonati, che il Comune di Verona sta riqualificando, con visione moderna e legata alle esigenze d’oggi dei cittadini. In tale quadro, che prevede innovazioni e sistemazioni particolari, facendo della città scaligera una città modello, è stato presentato, l’11 giugno 2020 – presenti il sindaco, Federico Sboarina, e l’assessore, Ilaria Segala, il video, dal titolo “La Città dei grandi Racconti”, riassuntivo, di quanto fatto e di quanto, oggi, in via di realizzazione. Verona ha molto da raccontare in fatto di storia, di arte e di economia, e molto da rivedere e da rinnovare: è quanto si sta operosamente facendo.

Pierantonio Braggio