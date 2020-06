La vicina Austria riapre, al Brennero, verso l’Italia.

“Un’altra boccata d’ossigeno, per il nostro settore turistico. Tra pochi giorni, infatti, non ci saranno più barriere, per i tantissimi turisti di lingua tedesca, che vorranno raggiungere il Veneto: da martedì prossimo, 16 giugno, l’Austria aprirà nuovamente i confini con l’Italia e le nostre destinazioni stanno già lavorando, da settimane, per farsi trovare pronte e assicurare agli ospiti soggiorni sicuri e piacevoli, sia nelle strutture ricettive, sia nei diversi luoghi e ambienti abitualmente frequentati dai vacanzieri”. L’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, saluta con grande soddisfazione, la notizia della riapertura della frontiera italo-austriaca, comunicata, oggi, dal ministro degli esteri di Vienna, Alexander Schallenberg. “Questo è il risultato delle innumerevoli sollecitazioni che, anche insieme agli altri colleghi assessori regionali al turismo, abbiamo rivolto al Governo e soprattutto ai ministri competenti, per il ripristino, pur con tutte le attenzioni e le cautele del caso, delle condizioni essenziali, affinché la nostra preziosa industria dell’ospitalità torni, il più possibile, operativa – conclude Caner –. Dopo il via libera, dato agli aeroporti veneti, ora, anche i collegamenti, via terra torneranno alla normalità e anticipo che, nei prossimi giorni, presenterò un consistente piano di promozione regionale, attraverso il quale, puntiamo a consolidare il ruolo di protagonista del Veneto, nei mercati turistici internazionali”. Una grande notizia, che ci si attendeva, da tempo, dopo mesi di infierire del virus e d’assenza del flusso turistico, particolarmente, austriaco e tedesco, base essenziale di buona parte dell’economia veneta. Da notare, che le due maggiori arterie di tale flusso, verso Veneto, e, quindi, verso l’Italia, sono le autostrade del Passo del Brennero – foto di cartolina d’epoca ebay.it – e del Tarvisio, che convoglia, fra l’altro, anche arrivi da tutto l’Est-Europa.

Pierantonio Braggio