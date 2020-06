S&P conferma il rating di Cattolica a BBB Confermato anche l’outlook

Verona, 10 giugno 2020. Standard & Poor’s ha confermato oggi il rating di Cattolica a

BBB e l’outlook negativo. L’Agenzia ha confermato il rating a BBB in quanto gli elementi

di “financial strength” e “operating performance” rimangono invariati nonostante l’impatto

della pandemia da COVID-19 e la volatilità nel breve termine del Solvency II ratio, grazie

alla solida performance tecnica.

L’assessment before sovereign risk di Cattolica è confermato a bbb+, più elevato di un

notch rispetto al financial strength rating BBB, che rimane limitato da quello della

Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dai criteri dell’Agenzia.

L’outlook rimane negativo e riflette quello relativo al debito sovrano della Repubblica

Italiana.

L’Agenzia ha invece abbassato da BB+ a BB il rating di entrambe le emissioni

obbligazionarie quotate emesse dal Gruppo Cattolica a seguito dell’indebolimento del

Solvency II ratio di Gruppo determinato dall’attuale situazione dei mercati finanziari

generata dalla crisi legata alla pandemia da COVID-19, pur giudicando “remota” l’ipotesi

del differimento della cedola.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE