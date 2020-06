RIPENSAMENTO FILOBUS: 3 ANNI PER UNA TELEFONATA 6 MILIONI DA RISARCIRE

Michele Croce: “Finalmente il Sindaco si è deciso a ripensare l’opera e chiamare il Ministero dei Trasporti dopo oltre 3 anni di mandato. È una grande vittoria dei Comitati NO Filobus e anche di Prima Verona che in tutti questi anni lo avevano ripetutamente invitato a farlo, per evitare un’opera dannosa, che indebiterebbe i veronesi per oltre 150 milioni per decenni senza risolvere alcun problema, anzi aggravando il traffico locale, come certificato dai dirigenti dello stesso Comune.”



Claudio Rubagotti: “I Comitati hanno già raccolto migliaia di firme con una petizione per fare quello che oggi con incredibile ritardo il Sindaco propone: togliere le “tiracche” e sostituire l’obsoleto filobus con autobus elettrici che si ricarichino alle fermate” (modulo di petizione allegato).

“Sia chiaro, il Covid-19 utilizzato dal Sindaco come causa del ripensamento è solo una scusa: l’opera era ed è inutile, prima e dopo il virus, che non ha bloccato alcun cantiere strategico in Italia né a Verona.”



Michele Croce: “In realtà Sboarina si arrampica sugli specchi, cercando di coprire il nulla di fatto dei suoi 3 anni di amministrazione con cittadini esasperati da cantieri bloccati, alberi inutilmente sradicati.

Ben venga quindi il cambiamento del progetto per arrivare a mezzi elettrici senza fili come sempre sostenuto, ma Sboarina dovrà rimborsare i veronesi dei 6 milioni di euro finora buttati. Il suo inammissibile ritardo non può gravare sulle tasche dei veronesi.”



Michele Croce (Prima Verona)

Claudio Rubagotti (Comitato Operafilavia)