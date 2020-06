Cattolica integra precisa e rettifica i punti all'odg dell'assemblea del 26/27-giu2020

RETTIFICA E PRECISAZIONE

DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

A rettifica e precisazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria

di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito, la “Società”), indetta

presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 9.00 di venerdì 26 giugno

2020 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle

ore 9.00 di sabato 27 giugno 2020, sempre nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande

n. 16, avviso pubblicato il 19 maggio 2020 sul sito internet della Società, su Borsa Italiana

S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato “eMarket-

Storage” e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” (di seguito, l’“Avviso”), si informa che il

punto n. 2. dell’elenco delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede Straordinaria

è da intendersi riformulato come segue:

«2. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod.

civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro

il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di

eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e

aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di

opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel

rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche,

nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi

compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse,

da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo

conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile

2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche

dell’andamento delle quotazioni delle azioni nell’ultimo semestre, e il godimento.

Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.».

Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti

nell’Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

Si rinvia per le informazioni relative alla «Nota di integrazione alle Relazioni del Consiglio di

Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno» messa a disposizione in data 8 giugno

2020 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

dalla CONSOB denominato “eMarket-Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A. e accessibile

dal sito www.emarketstorage.com, e sul sito internet “Corporate” della Società

www.cattolica.it/home-corporate nella sezione “Governance”.

Si comunica che, sul sito internet “Corporate” della Società www.cattolica.it/homecorporate

nella sezione “Governance”, sono disponibili i moduli aggiornati da utilizzare per le

deleghe per l’intervento in Assemblea.

Verona, 8 giugno 2020

Il Presidente

(Paolo Bedoni)