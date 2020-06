Cattolica assicurazioni precisa ulteriormente in merito all'assemblea del 26/27 giu 2020

Verona, 9 giugno 2020. A precisazione della documentazione e delle informazioni

già pubblicate in data 8 giugno 2020 con riferimento all’Assemblea Straordinaria e

Ordinaria di Società Cattolica di Assicurazione soc.coop. del 26/27 giugno 2020, si

richiama l’attenzione dei signori Soci sulla circostanza che le eventuali istruzioni di

voto relative alla proposta di delibera sul punto 5 dell’ordine del giorno della parte

ordinaria («Proposta di revoca, per giusta causa, del Consigliere Alberto Minali») non

potranno essere prese in considerazione in quanto tale proposta, come risulta dalla

Nota di integrazione alle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie

all’ordine del giorno dell’8 giugno 2020, deve intendersi superata a seguito delle

dimissioni del Consigliere Alberto Minali, come verrà dichiarato in sede di trattazione

dei lavori assembleari. Deve quindi ritenersi inutile ogni istruzione al riguardo che

venisse conferita al Rappresentante Designato.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE