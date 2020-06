Veneto: caduta occupazionale in frenata. . A maggio, lievi segnali di ripresa.

Il mercato del lavoro, dunque, con segni di vitalità e una certa ripresa dei flussi di assunzione, anche per effetto della ripartenza di attività commerciali e turistiche. Il turismo rimane il settore più colpito e registra, da solo, quasi la metà della contrazione occupazionale, con una riduzione di circa 30 mila posti di lavoro (la maggior parte stagionali) e un calo delle assunzioni, che, nelle fasi più rigide del lockdown, ha raggiunto picchi dell’86%. La ripermessa mobilità tra regioni e, in parte, tra i Paesi europei, potrebbe favorire la ripresa dell’occupazione, anche in questo settore. Nell’ultimo mese, i settori costruzioni e agricoltura hanno registrato un significativo aumento delle assunzioni, rispettivamente +19% e +7%. Segnali di recupero presentano anche gran parte del manifatturiero (industrie metalmeccaniche, chimica-gomma, farmaceutico, legno-mobilio), servizi di pulizia, attività professionali e commercio all’ingrosso e al dettaglio. L’agricoltura, in particolare, si conferma, insieme ai servizi informatici, l’unico settore che mostra un saldo occupazionale positivo (+1.161 posizioni lavorative), dall’esordio della crisi. A livello provinciale e quanto ad attività stagionali, hanno pagato il costo più alto delle misure, dovute alla crisi virus, i territori, a maggiore incidenza di attività stagionali: a Venezia, tra fine febbraio e fine maggio, si sono persi quasi 26.000 posti di lavoro, a Verona oltre 17.000. Calo più contenuto nelle altre province: -5.600 a Padova, - 4.900 a Treviso, - 4.200 a Vicenza, -1.200 a Rovigo e -800 a Belluno. L’analisi dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, con tutti i dati aggiornati, sul sito www.venetolavoro.it/misure.

Pierantonio Braggio