Poste italiane: un folder dedicato al “Dantedì”.

Poste Italiane rafforza il suo sostegno, in occasione delle celebrazioni, per il settecentesimo anniversario dalla scomparsa di Dante Alighieri (1265-1321), previste, per il 2021, con la realizzazione di un folder ad hoc, legato al Padre della lingua italiana. La cartella filatelica ricorda la giornata del 25 marzo 2020, il “Dantedì”, che secondo gli studiosi, rappresenta il giorno, in cui è iniziato il viaggio ultraterreno del sommo Poeta: la “Divina Commedia” sarebbe iniziata, proprio in tale data, quando il grande Scrittore avviò la sua discesa all’Inferno. Un’occasione, quindi, per riscoprire Dante Alighieri e un invito, a rileggere le sue opere. Per contribuire al successo delle numerose celebrazioni, in programma, il prossimo anno, Poste Italiane ha selezionato alcuni piccoli Comuni, legati alle vicende artistiche e alla vita dell’Alighieri, tra quanti hanno richiesto un sostegno, per realizzare iniziative particolari, possiedono opere, sono citati, nella Divina Commedia o, ancora, sono collegati, in qualche modo, alla vita del poeta toscano. Il folder, in parola, contiene undici francobolli, su Dante e sulle località italiane – fra le quali, Verona, rappresentata, dal metà romano e metà scaligero, Ponte della Pietra, sull’Adige – i cui dialetti sono stati, da lui citati, nell’opera “De Vulgari Eloquentia”, come un percorso della lingua volgare, parlata all’epoca, in Italia. All’interno del folder, è riprodotta una cartina della penisola italiana dell’epoca, “Claudius Ptolemaeus Cosmographia”. Con una tiratura limitata – soli mille esemplari numerati – il prodotto è disponibile negli Spazio Filatelia e negli uffici postali, con sportello filatelico, al costo di 40.-€ ad esemplare e rappresenta un oggetto da collezione di straordinaria bellezza e di grande prestigio. Un’ottima iniziativa, storico-culturale, che pone doverosamente e ampliamente in luce uno dei massini personaggi della storia e della letteratura italiane, personaggio, le cui doti, le cui qualità e la cui importanza, per la storia del mondo, sono riconosciute in tutto il globo. Comunque, la filatelia si dimostra, ancora una volta – desideriamo sottolineare – grande mezzo di comunicazione e di diffusione di storia e di cultura.

Pierantonio Braggio