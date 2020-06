A Sommacampagna, “Germogli d’Arte”. La cultura rinasce dal territorio. Mostra pittorica, a cura degli Artisti di Sommacampagna.

“Questa mostra collettiva vuole dare voce al fermento del nostro territorio, per far sentire i nostri Artisti parte di una forte rete. Essa vuole valorizzare talenti, evidenziandone il contributo, anche sociale, che apportano alla comunità. In un’estate, che sarà diversa dalle altre, si vuole offrire alla cittadinanza, una proposta culturale dinamica e sempre nuova, per vivere a pieno il nostro Paese”. Gli Artisti dovranno inviare la propria candidatura, tramite e-mail, entro il prossimo 17 giugno, all’Ufficio Cultura, allegando foto in bassa risoluzione e le misure delle opere, che intendono esporre. Agli Artisti non sarà riconosciuto alcun compenso, né rimborso spesa; sarà concesso gratuitamente l’utilizzo delle sale, poste a piano terra di Villa Venier (salone, due salette attigue e chiesetta) e l’eventuale utilizzo della struttura, per la collocazione dei quadri. Non sarà concesso l’uso di ulteriore materiale. Rimangono, altresì, a carico dell’Artista/gruppo di Artisti, le operazioni di allestimento/disallestimento/guardiania, durante l’apertura. Agli Artisti sarà anche richiesta una dichiarazione di manleva, nei confronti del Comune, per la responsabilità, attinente alle opere esposte; verrà inoltre richiesta la liberatoria, per eventuali foto e filmati, che potranno essere realizzati dal Comune. “Con le iniziative culturali promosse negli ultimi mesi, Villa Venier è entrata a pieno titolo nel panorama artistico veronese, un punto di riferimento ed incontro per gli Artisti. L’arte, nelle sue diverse forme, ha un ruolo importante nella crescita individuale dei cittadini. È motivo e momento di confronto, di riflessione, di costruzione di un’identità personale e di crescita di una società”, ha concluso l’assessore Principe. Ulteriori infos: Ufficio Cultura - Comune di Sommacampagna: 045 8971356, ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it, www.comune.sommacampagna.vr.it. Importante, l’iniziativa proposta dal Comune di Sommacampagna, perché permette di dare luce ad un impegno culturale, spesso, non conosciuto, quello dell’Artee, in questo caso, della pittura. Impegno, che, oltre ad essere espressione dello spirito, è, appunto, come sopra evidenziato, creatore di cultura.

Pierantonio Braggio