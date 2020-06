POSTICIPO DELLA SCADENZA DEI TERMINI RELATIVI AGLI ACCORDI DISTRIBUTIVI CON UBI BANCA

Verona, 5 giugno 2020. Con riferimento alla prossima scadenza degli accordi di

Bancassurance Vita con UBI Banca, Cattolica Assicurazioni informa di aver

concordato il posticipo al 30 giugno 2021 della scadenza degli accordi distributivi in

essere. Viene posticipato anche il termine per l’eventuale comunicazione da una delle

parti della disdetta degli accordi (che, in mancanza di disdetta, si rinnoverebbero alle

condizioni attualmente stabilite), con conseguente slittamento dei termini per la

comunicazione dell’eventuale esercizio dei meccanismi opzionali associati a tale

evento.