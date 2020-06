Inno alla Vita. Riconoscenti, insieme. Evento, organizzato dalle Comunità buddhista, ebraica, cristiana, islamica e bahá’í, a Verona.

L’evento vuole testimoniare che le religioni invitano alla pace, all’amore, alla vita e all’armonia. Noi rappresentanti, riuniti, pregheremo insieme, per esprimere la nostra gioia e gratitudine, per il dono della vita, non dimenticando il dolore delle vittime e delle conseguenze della pandemia sull’umanità. Interverremo, condividendo preghiere e passi tratti dalle nostre Scritture Sacre, come rappresentanti del Centro Buddhista, della Comunità Ebraica, del Consiglio delle Chiese Cristiane, del Consiglio Islamico e della Comunità Bahá’í di Verona. Al termine, verrà letta una dichiarazione congiunta, elaborata per l’occasione. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Nigrizia https://youtu.be/D_pvslzvuzM . Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, contattare i referenti delle comunità religiose promotrici e partecipanti: Comunità Bahá’í: Vahideh Zeighamnia – 335 6625241 – verona@bahai.it; Centro Buddhista: Atula De Zoysa – 345 5183117 – thiramuni@gmail.com; Consiglio delle Chiese cristiane: Padre Ieromonaco Afanasy Potapov – 380 1762198 – afanatos@bk.ru ; Comunità Ebraica: Rabbino Yosef Labi (348 4206418 – info@comebraicavr.it); Comunità Islamica: Imam Mohamed Guerfi – 349 9622509 – info@islamverona.it . Pubblichiamo volentieri quanto sopra, perché al di là delle diverse professioni di fede, diverse, ma, che ci vedono donne e uomini, tutti, con uguali diritti, l’incontro in tema invita al ricordo delle vittime e, quindi, alla pace, all’amore, all’armonia e alla solidarietà, fra le genti del globo. Pierantonio Braggio