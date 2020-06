Piccoli negozi in città… Sono storia e movimento. Senza di essi, città e quartieri diventerebbero museo.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini e le Amministrazioni e a volgere l’attenzione degli stessi, sulle botteghe, sulle boutiques e sui negozi di vicinato, che hanno fatto la storia – e sono storia, aggiungiamo – del territorio. Negli ultimi anni la grande distribuzione ha reso la vita difficile a diversi negozi, i quali si sono trovati di fronte a leggi di mercato non equiparate alle loro forze, pur presentando sempre un’offerta utile al cittadino e d’importante valore.

Confesercenti, rappresenta piccole e medie aziende della distribuzione, al dettaglio, di articoli di abbigliamento, del tessile, di calzature, di pelletteria, di accessori moda, di alimentari, nonché bars, ristoranti, pizzerie e trattorie, hotel, B&B, guide turistiche, quotidianamente, mirando a regolamentare, in modo più equilibrato, l’ingresso della grande distribuzione organizzata e l‘elaborazione di politiche tese a valorizzare la presenza commerciale al dettaglio, che è vita, nei centri storici. “Partiamo con una campagna pubblicitaria, che vuole riportare, all’attenzione della collettività, l’importanza del piccolo, perché è il piccolo negozio che fa grande la città. Oltre a un’offerta sempre particolare e mai standardizzata, ci sono valori insostituibili, che vanno salvaguardati e che sono l’umanità, il dialogo, la conoscenza, l’esperienza, la professionalità, la voglia di fare e, soprattutto, di far parte, in modo unico, della propria città“ – segnala Alessandro Torluccio – “e che sarà, dunque, l’obiettivo di questa campagna, che girerà per Verona e provincia, nei prossimi mesi”.

“Una duplice sensibilizzazione, sia per gli acquirenti, ma, soprattutto, per le Amministrazioni, onde riescano e si impegnino a cercare politiche e azioni di recupero, a tutela di questi negozi, che da troppi anni, stanno avendo una vita davvero difficile” – conclude Torluccio. “Piccoli negozi, che in realtà sono un gioiello di Verona e dei suoi quartieri, che hanno sempre caratterizzato, con gusto e attenzione, la vita cittadina, e che sono stati riconosciuti, anche esternamente. Valorizzare queste attività rende vivo il centro e fa da volano, per il turismo, affinché si possano vivere i nostri borghi, sia dai veronesi, che dai turisti. Il negozio è un luogo, che fa parte del tessuto sociale e, quindi, un punto di incontro e mantenimento della cultura del territorio e delle proprie radici” – sottolinea Paolo Bissoli, presidente di Confesercenti. Dai prossimi giorni, dunque, sarà visibile, per le vie di Verona e Provincia, la nuova campagna, pro piccoli negozi, per ricordare l’importanza di taòe cuore pulsante, da troppo tempo dimenticato… Campagna, già partita, sui socials. Grande iniziativa, che significa volere mantenere in vita il centro e i quartieri di Verona, con una rete di piccole attività, peraltro utili a tutti, mancando le quali, la città diventerebbe morto museo.

Pierantonio Braggio