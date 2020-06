Franco Aletti rientra in Banca Aletti. Affiancherà l’amministratore delegato, Alessandro Varaldo.

Da Banca Aletti, egli è entrato nel Gruppo LCF Rothschild, con la carica di Country Manager e di Direttore Generale, per l’Italia. Più recentemente, è stato Vicepresidente della società SPAFID Spa. Dal 2018, è Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Fondazione di Comunità Milano, sud Ovest, sud Est e Adda Martesana. L’autorevolezza di Franco Aletti, l’alto standing professionale, la profonda conoscenza dei mercati, gli ottimi rapporti con investitori italiani ed esteri, nonché la pluriennale esperienza nel settore del private banking e nell' offerta di servizi altamente qualificati, a clientela sofisticata, si coniugano, con la volontà e l’impegno di Banca Aletti, d’essere un punto di riferimento autorevole, per la pianificazione, la tutela, l' ottimizzazione e la valorizzazione dei patrimoni e degli investimenti di clienti “private”, famiglie e aziende. Un rientro importante, che è motivo di rafforzamento di Banca Aletti, date la profonda esperienza, le alte conoscenze e competenze, in diversi settori, di Franco Aletti, cui auguriamo, nella nuova attività, massimo uccesso.

Pierantonio Braggio