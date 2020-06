CATTOLICA ASSICURAZIONI comunica una nuova operazione

Verona, 4 giugno 2020. Cattolica Assicurazioni informa che, dopo aver ottenuto le

necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità, ha effettuato, in data

odierna, il closing dell’operazione di acquisizione del 40% di Cattolica Life1 da Banca

Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa e la contestuale cessione

del 100% della medesima società al gruppo riassicurativo Monument Re.

La cessione di Cattolica Life si inserisce nel più ampio contesto di razionalizzazione

e semplificazione del Gruppo Cattolica e non ha effetti materiali sul Solvency II ratio.

NatWest Markets ha svolto la funzione di advisor finanziario per conto del Gruppo

Cattolica in riferimento all’operazione.

Lo studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners ha assistito il Gruppo Cattolica per gli

aspetti legali.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE