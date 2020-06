BOTTEGA INVENTA IL GIN BACUR SPRAY (informazione Pubblicitaria)

L’elegante packaging, in bottiglia ramata, realizzata con un esclusivo processo di metallizzazione, grazie al quale il color rame diventa parte integrante della superficie esterna del vetro, rende Gin Bacur Spray un oggetto raffinato e di piccolo ingombro da portare al seguito nella borsetta per incuriosire gli amici e gli stessi bartender. Gin Bacur Bottega è un Distilled Dry Gin, che sviluppa una gradazione alcoolica di 40% vol. E’ caratterizzato dall’utilizzo di botanicals di origine certificata: bacche di ginepro della Toscana, salvia del Veneto, scorze di limone della Sicilia. E’ indicato per preparare vari cocktail. Curiosità: il termine Bacur di derivazione preellenica, veniva anticamente utilizzato per indicare il rame (i.p.)