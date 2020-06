Cavalier Marchi, presidente Save.La Businarolo: "Il cavalierato ci sorprende..."

Venezia, 4 giu. - "Apprendiamo che lo scorso 30 maggio Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, la società aeroportuale veneziana a capo della Catullo Spa., è stato nominato Cavaliere del Lavoro. E’ un alto riconoscimento per il personale impegno svolto a favore della comunità da chi ne viene onorato. Contiamo dunque che il neo cavaliere vorrà finalmente mettere alla prova il suo titolo, dando al sistema aeroportuale del nordest il valore che ci attendiamo da tempo".



Lo afferma Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputata M5S, in merito alla nomina decisa dal Quirinale. “Ricordo che il dottor Marchi – prosegue Businarolo - divenne proprietario delle quote della società Catullo messe a disposizione dal Comune di Villafranca solo grazie al fatto che non fu bandita una gara, procedura duramente contestata dall’allora presidente di Anac Raffaele Cantone. Inoltre, la Save è stata condannata lo scorso agosto dalla sezione lavoro della corte d’appello di Venezia per aver impiegato stagisti come lavoratori dipendenti, un brutto incidente sulla gestione delle risorse umane che si aggiunge alla gestione fallimentare dell’aeroporto Catullo, abbandonato ai soli voli low cost nella fase pre-Covid. Il cavalierato ci sorprende, dunque, ma contiamo su immediati e benefici effetti della carica”.