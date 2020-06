Alpini. L’Adunata di Rimini-San Marino spostata a maggio 2021.

La 93ª Adunata Nazionale di Rimini e San Marino, anche in considerazione del grande lavoro preparatorio, che era di fatto, già ultimato, slitta a maggio del 2021, mentre la 94ª, prevista nel 2021, a Udine, slitta al 2022. Il Consiglio direttivo nazionale di Ana, assumendo, pur a malincuore, la decisione, ha espresso profonda gratitudine a quanti hanno lavorato e a quanti, ancor, lavoreranno per tali Adunate e si è detto certo che gli Alpini sapranno accettare la scelta, con il senso di responsabilità, che li contraddistingue, mantenendo saldi i loro valori e nell’auspicio di tornare presto alla normalità: confortati, in questo, dal consolidarsi dell’affetto e della riconoscenza, che il Paese nutre per le penne nere, protagoniste anche in quest’anno difficile di azioni solidali meravigliose. Meravigliose, perché realizzate, con grande disponibilità d’animo e alto senso solidaristico, che onorano, al massimo grado, l’Associazione.

Pierantonio Braggio