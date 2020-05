Approvato il bilancio 2019 di Amia, Verona. Utile di oltre 1 milione di euro.

Il 29 maggio 2020, il presidente, Bruno Tacchella, membri del Consiglio di Amministrazione e l’assessore alle Aziende partecipate del Comune di Verona, Daniele Polato, hanno illustrato l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci – Agsm – del bilancio 2019 di Amia ed il budget relativo al 2020. L’utile di 1 milione e 100 mila euro sarà destinato alla copertura parziale delle perdite pregresse, all’abbattimento di centinaia di migliaia di euro, in diversi costi di gestione, alla salvaguardia di quasi 600 posti di lavoro, all’implementazione, al riammodernamento ed al potenziamento dei servizi e dei mezzi aziendali. Un complesso di fattori, che sintetizzano un consultivo, altamente al di sopra delle più rosee aspettative, nonostante inevitabili ed importanti criticità, legate a numerosi fattori. Tacchella: “Basti ricordare che, ancora a fine 2018, Amia presentava una perdita d’esercizio di 1 milione e 900 mila euro, ereditata da precedenti gestioni e che l’emergenza Covid ha influito, per oltre 300 mila euro. Gestione oculata, sacrifici da parte di tutti ed efficienza hanno portato risultati straordinari, nonostante la difficile situazione economica, degli ultimi anni, ereditata. Ringrazio il Consiglio d’Amministrazione, il direttore Ennio Cozzolotto e tutti i dipendenti, per il lavoro fatto. Siamo estremamente soddisfatti e questi numeri ci consentono di guardare con ottimismo al futuro, nonostante numerose incertezze e possibili incognite, legate alle conseguenze del Covid. Una situazione che, inevitabilmente, modificherà pesantemente progetti, costi, iniziative commerciali e che, soprattutto, altererà il mercato dei rifiuti differenziati ed i costi di smaltimento. Il tutto senza dimenticare che la Tari, quella di Verona, è in assoluto, tra le più basse d’Italia, che la stessa subirà modifiche relative ad agevolazioni della tariffa, che sarà giustamente rimodulata, nei confronti delle attività commerciali e delle persone in difficoltà. Un bilancio all’insegna del profondo cambiamento, rispetto al passato, del restyling gestionale e manageriale, della trasparenza, della razionalizzazione delle spese, del mantenimento e della salvaguardia occupazionale. Dopo anni di stallo è stato finalmente rilanciato un piano industriale d’investimenti, assolutamente in linea, con le esigenze e le mission aziendali. Nei prossimi mesi, i nostri sforzi saranno concentrati sul miglioramento della percentuale della raccolta differenziata, un percorso già avviato, con la sperimentazione dei cassonetti intelligenti. Amia continuerà ad essere una realtà solida e sempre più vicina al territorio”. “Un risultato straordinario, a fronte delle ingenti perdite, che avevamo ereditato dalle passate gestioni – ha affermato l’assessore Polato –, l’inizio di un recupero, che sta producendo ricavi e utili, che, finalmente, danno all’Azienda una prospettiva più che positiva. Come avevamo promesso, non solo abbiamo risanato il bilancio, ma abbiamo dato il via ad investimenti importanti. Dalla sperimentazione dei cassonetti intelligenti, all’acquisto di nuovi veicoli, per il potenziamento della raccolta differenziata, in tutti i quartieri, per un servizio sempre più di qualità. Inoltre, è stata fatta un’attenta valutazione dei centri di costo, che ci ha permesso di arrivare a questo risultato di bilancio, garantendo, nel contempo, tutte le prestazioni fondamentali. Anzi, come abbiamo visto, Amia, anche nell’emergenza, ha saputo mettere in campo tutte le sue risorse, a servizio della città. Nei mesi scorsi, uno straordinario lavoro di sanificazione ci ha permesso di mantenere igienizzate strade, marciapiedi e cassonetti, in maniera continuativa, garantendo la sicurezza dei cittadini. Amia continua a dimostrare d’essere l’azienda della città e per la città, un vero e proprio punto di riferimento, per tutti quei servizi, che rendono Verona una delle città più pulite e ordinate d’Italia. Oltre ad essere uno dei capoluoghi più virtuosi, dal punto di vista dell’imposizione fiscale, con le tariffe più basse. Ringrazio tutto il Consiglio di Amministrazione e ogni singolo dipendente, per l’ottimo lavoro svolto”.

Pierantonio Braggio