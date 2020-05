Verso l'assemblea complicata e strana dei Soci di Cattolica assicurazioni. Quanti saranno a partecipare?

Stanno arrivando in questi giorni le prime certificazioni della qualità di azionista. Non sono ancora arrivate dalla società le istruzioni ai soci, che fra qualche giorno si presume saranno recapitate per posta ordinaria. Intanto sul sito istituzionale della società sono stati pubblicati i vari moduli per le deleghe e le istruzioni di voto. La faccenda non è semplice. I soci di Cattolica che vorranno partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria convocata alle 9 di venerdì 26 giugno 2020 in prima convocazione o, in seconda convocazione se del caso, alle ore 9 del successivo sabato 27/06/2020, devono fare domanda a chi gestisce il loro portafoglio titoli per ottenere il biglietto di partecipazione. Se il luogo indicato è Lungadige Cangrande, n.16, in realtà i soci che vorranno partecipare lo potranno fare solo attraverso la procedura del Rappresentante Designato che è una società di Roma, La procedura si rende necessaria in ossequio alle normative anti assembramento in tempi di coronavirus. Di fatto pochissime persone parteciperanno fisicamente all'asssemblea. Le istruzioni per votare ci paiono un po' complicate per i nostri soci e pertanto speriamo che oltre al nostro contributo ci sia la possibilità di un tutorial della Compagnia che spieghi semplicemente ma nei nei dettagli cosa e come fare. Il problema più delicato, a nostro avviso, nella procedura di voto, sta nelle modalità scelte per l'invio delle deleghe al Rappresentante designato. Diverse sono le possibilità. La prima indicata, e forse la più semplice, ma solo per chi ce l'ha, è l'uso della posta elettronica certificata. E', poi, possibile inviare tutti i documenti: 1-) tramite FEA; 2-) tramite anticipazione con posta elettronica ordinaria a cui deve seguirel'invio con raccomandata A/R dei documenti in originale (delega, istruzioni ecc); 3-) via fax; 4) tramite raccomandata.

La procedura via fax è senza ulteriori spiegazioni, e questo lascia a noi parecchi dubbi. Speriamo che intervenga qualcuno spiegando più in dettagliocome fare, anche perchè i soci, persone fisiche, di cattolica sono di età media piuttosto elevata e non sempre tecnologicamente attrezzati

Qui, ora, cercheremo di spiegare l'invio tramite Posta Elettronica Certificata tenuto conto delle prime delucidazioni all'ufficio preposto. Ci pare il caso che dovrebbe interessare i più. Rimandiamo al sito sociale della Compagnia per i dettagli delle restanti ipotesi. Per trasmettere la scheda col voto ci hanno detto che tramite la sua P.E.C. a " ufficioroma@pecserviziotitoli.it " , il diretto interessato, deve inviare:

I) Copia del certificato di possesso azionario;

II) Scheda/modulo correttamente compilata con l'indicazione di voto;

III) Documento di identità in formato digitale ( solo PDF).

Abbiamo chiesto di chiarire il caso in cui un socio sia delegato da uno o più soci. Anche qui le primissime indicazioni verbali hanno chiarito che, se oltre al vostro voto, siete stati delegati fino ad un massimo di cinque deleghe, allora occorre che via PEC anticipiate i documenti precedentemente descritti unitamente alle cinque deleghe in PDF , ma poi, occorre che la delega ricevuta sia inviata in originale a Roma per posta ( immaginiamo raccomandata) in modo che arrivi prima del 24/06/2020 giorno ultimo fissato per la raccolta del voto.

Sembra che serva una raccomandata per ogni delega ricevuta ma, forse, si potrà spedire con una unica raccomandata, gli originale delle deleghe ricevute. L'indirizzo è Computershare SpA, Via Monte Giberto, 33 - 00138 ROMA.



I termini intanto scorrono veloci. La Compagnia ha già pubblicato sul sito, della documentazione relativa all'assemblea, mentre oggi 29/5/2020 scade il termine per integrare l'ordine del giorno e eventuali nuove proposte di delibera, per cui immaginiamo che la Compagnia abbia atteso questo momento per poter inviare ai soci da domani, 30/5/2020, la documentazione cartacea dei vari moduli.

Cercheremo di tenervi informati su quello che c'è da fare e di sollecitare i chiarimenti dei dubbi ancora in essere.