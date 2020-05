URETEK SPINGE SUL DIGITAL: LA NUOVA CAMPAGNA È FIRMATA COO’EE

Uretek non si ferma e investe sul digital grazie alla nuova campagna di comunicazione realizzata da Coo’ee: inizialmente in un’ottica B2C, la brand awareness dell’azienda si declinerà anche con un messaggio B2B rivolto alle imprese con l’obiettivo di consolidare la loro partnership con Uretek.

Uretek è leader mondiale nei consolidamenti con resine espandenti. In questo complesso periodo storico, Uretek ritiene fondamentale adottare una comunicazione nuova, rivolta sia al cliente finale che agli operatori di settore. Pur mantenendo un tono sobrio e rispettoso del grave contesto, l’azienda desidera mandare un messaggio di fiducia, vicinanza e rassicurazione, confermandosi un partner solido e affidabile.

La comunicazione B2C avrà l’obiettivo di promuovere la tecnologia brevettata Deep Injections® per il consolidamento dei terreni attraverso resine espandenti. La promessa di Uretek è proteggere e salvaguardare uno dei nostri beni più preziosi e più importanti, ovvero la nostra casa. Per questo l’idea parte dal recente periodo di lockdown dove abbiamo avuto più tempo da dedicare a noi stessi e alla nostra casa, improvvisandoci in lavori e/o situazioni diversi dal solito, che hanno visto la casa come luogo principale in cui svolgerli. Immaginando quindi le trasformazioni più strane che hanno portato conseguentemente a cambiare la stessa concezione di casa, tutto questo per mettere in sicurezza noi stessi e le persone che amiamo, è il momento che Uretek faccia lo stesso con le fondazioni delle nostre case proteggendole dai cedimenti e dalle crepe.