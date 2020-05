SUPPLY CHAIN COLLABORATION. Phoenix Capital e IUNGO, partnership per potenziare una gestione smart della filiera fornitori e acquisti B2B

Fornire ai propri clienti prospect e ai propri partners le rivoluzionarie soluzioni di Supply Chain Collaboration di IUNGO Spa, azienda specializzata nella messa a punto di sistemi e soluzioni software per l'ottimizzazione, integrazione e gestione della filiera fornitori e acquisti B2B.

È questo l’obiettivo della nuova partnership strategica siglata tra Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo Srl, società di consulenza finanziaria e manageriale con sedi a Verona, Milano e Roma e IUNGO Spa, realtà fortemente innovativa e in grande crescita in ambito digital, descritta da Gartner come “leader di un nuovo trend di mercato (B2B integration)” nonché unica azienda italiana nel Magic Quadrant delle piattaforme Procure-to-Pay 2019. Inserita, inoltre, a marzo 2020 dal Financial Times tra le 1000 aziende europee più in crescita tra il 2015 e il 2018.

LA SOLUZIONE “IUNGOMail”: IN UNA E-MAIL, L’OPERATIVITÀ DI UN PORTALE - IUNGO ha realizzato e brevettato una piattaforma di Supply Chain Collaboration per digitalizzare i processi d’acquisto di ogni azienda con tutti i propri fornitori.

Grazie alla “IUNGOMail”, IUNGO offre ai suoi clienti la possibilità di interagire operativamente con i propri fornitori, in maniera totalmente integrata e diretta con l’utilizzo di una semplice mail brevettata, efficace e veloce, che contiene tutta l’operatività di un portale, ma senza la necessità - per i fornitori – di alcuna installazione tecnologica aggiuntiva. Una soluzione di posta elettronica che automatizza l’intero processo di acquisto, consentendo a tutti i fornitori di rispondere ad ordini di acquisto e richieste di offerta.

La piattaforma IUNGO integra (e non sostituisce) i sistemi di gestione ERP – anche quelli leader di mercato – consentendo di ottenere benefici operativi e strategici aggiuntivi rispetto ai comuni ERP, tra cui una più efficace e collaborativa gestione e affidabilità dei fornitori, nonché la riduzione dei tempi di approvvigionamento, la riduzione degli stock e dei relativi costi.

Senza limiti di utilizzo, la IUNGOmail è oggi lo strumento con cui più di 75.000 aziende collaborano per automatizzare i processi del Procurement e della propria Supply Chain.

Ogni giorno ci sono mediamente 70.000 utenti attivi sulla piattaforma (tra clienti e fornitori) e si registrano più di 20.000 transazioni quotidiane che coprono in modo efficace i processi di sourcing, procurement to pay, vendor management e quality.

IUNGO oggi è diffuso praticamente in ogni settore, dal manufatturiero al meccanico, dalla moda e lusso all’automazione industriale, dall’alimentare alla distribuzione, dalla pubblica amministrazione fino al settore sanitario (pubblico e privato) e assicurativo (compresi periti, carrozzerie, professionisti legali).

«L’approccio “open-minded” che ci contraddistingue sta alla base di questo accordo - sottolinea Giulio Fezzi, presidente di Phoenix Capital - che consente di proporre ai nostri clienti e partner una soluzione innovativa, utile e concreta, di semplice attivazione e dai costi particolarmente contenuti. Tanto più in uno scenario economico complicato come l’attuale, la soluzione di IUNGO diventa, inoltre, uno strumento indispensabile per le aziende anche sotto il profilo della valutazione dell’affidabilità finanziaria dei propri fornitori».

«In un mercato dove la velocità di risposta ai propri clienti con un prodotto personalizzato e affidabile sono diventati gli elementi differenzianti, riuscire a gestire la propria catena di fornitura in modo super-performante è un tema non più rimandabile – dichiara Andrea Tinti, CEO e Founder di IUNGO Spa – Questo è il motivo per cui abbiamo voluto fortemente questa collaborazione con Phoenix che garantirà un servizio sempre maggiore ai nostri clienti».