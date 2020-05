FONDI ZONE ROSSE ANCHE PER VO': "EMENDAMENTO GIUSTO E DOVEROSO"

“Anche Vo’ accederà al fondo straordinario previsti nel decreto bilancio. Era giusto e doveroso, dato che il comune padovano è stato dichiarato fin da subito zona rossa. Il centro dei Colli Euganei ha subito un grave contraccolpo a livello economico e di immagine: le risorse potranno essergli d’aiuto nel ripartire. Si tratta di un luogo con grandi potenzialità anche dal punto di vista turistico, legate a una produzione agroalimentare d’eccellenza e spero che i veneti, così come gli italiani tutti, potranno apprezzarne le peculiarità. Ors l’emendamento del Movimento 5 Stelle in commissione bilancio consentirà un aiuto concreto per questo territorio, assieme alle zone più colpite dall’epidemia di Covid-19”.

Così Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle