La Mostra del Cinema (per ora) è confermata per settembre

Sembra che si voglia sfruttare la finestra di settembre (per il momento) dal momento che anche esperti dicono che il mese citato sia la finestra per le elezioni, oggetto comunque di braccio di ferro tra regioni e governo centrale: al momento, però, si può fare la Mostra. Solo pochissime settimane fa era stato annunciata la rinuncia alla Biennale Architettura, dal momento che la maggior parte degli espositori non si sentiva sicura di creare opere e curare gli allestimenti dei padiglioni con un rischio di contagio così elevato e altalenante. Discorso diverso oggi per la Mostra del Cinema: settembre oggi sembra essere una possibilità più che concreta, anche se è stato annunciato che probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere dal momento che, sempre a causa virus, si sono fermate le lavorazioni e le anteprime dei film.

Filippo Avesani