Fase due, ora se la prendono con i cittadini, disgraziati ed incapaci di soffrire per un po'

Paradossi? L'Italia non ha soldi, subito trovati centinaia di miliardi. Sono straindebitati ma indebitiamoli ancor di più così stanno peggio. Sono tutti mediamente vecchietti, meglio che ne crepino un po' e che in cambio arrivino giovani immigrati dai Paesi poveri che tanto gli italici non hannp voglia di lavorare, mangiano pizze e si sollazzano al sole al suono dei mandolini in riva al mare caldi delle coste italiane. Una manovra governativa fatta di promesse e di soldi che arriveranno quando 1/3 delle imprese saranno inpreda alla mafia agli usurai pre l'incapacità del Governo di decidere. Decreti lunghissimi pieni di grandi affermazioni di principio con pochissimi provvedimenti che potranno essere sviluppati nei tempi previsti. E poi la scuola, migliaia di nuovi docenti ed insegnanti servono subito, ma non si sa come arruolarli. E poi la questione Giustizia: non si sfiducia il Ministro , che probabilmente è solo un poco incapace, perchè occorre salvare il Governo perchè c'è tanto da fare, perchè occorre, oggi, essere uniti, domani, quando invece c'è da spartire il potere, allora non servono i cittadini le minoranze. Lo schifo che emerge dalla gestione della Giustizia, con giovani magistrati a farsi il mazzo, e i vertici a gestire politicamente ogni nomina lottizzando e rendendo evidente che la richiesta autonomia viene usata per lotte dipotere che poi determinano interpretazioni dei codici molto di parte. I molti beneficiati del Governo, che i grillini chiamavano loro dipendenti ora sono esperti ed autorevoli figure indispensabili per la macchina del Governo di questo Paese.

Potrei continuare per pagine e pagine, ma son tutte cose che il lettore sa già. Eppure siccome siamo democratici e parlamentaristi speriamo che le cose cambino, ma senza votare è impossibile. Col voto difficile perchè lo schema degli intrecci tra i vari partiti per spartirsi il potere comprende quasi tutti i gruppi politici ed allora che fare con moltissimi media che vanno a rimorchio dei governanti? I giovani abbandonano il Paese, specie quelli bravi, resistono pochissimi, solo i vecchi badati con le rispettive accompagnanti, gran parte dei lavoratori guadagnano senza dignità solo per sopravvivere. Solo se qualche regione se la cava l'Italia può resistere ma per poco e gli annunci del volemose ben che siamo italici non serve ad imbonire nessuno.