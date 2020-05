X Concorso di Poesia Dialettale “Adriana Caliari”, 2020.

Per la decima volta, è indetto il Concorso di Poesia Dialettale – dialetti veneti – “Adriana Caliari”, la saggia creatrice del museo della “Casa Contadina”, con sede a Concamarise, Verona. Legatissima all’agricoltura e alle sue tradizioni, Adriana ha anche dato origine al Concorso in tema, che, attraverso le composizioni, che, annualmente, vi pervengono, dà ampliamento e continuazione ai contenuti del Museo. Di seguito, il regolamento del Concorso stesso:









“Concorso di Poesia Dialettale “ADRIANA CALIARI” - 18 Ottobre 2020.

La “Casa Contadina” di Concamarise (VR) bandisce il 10° Concorso di poesia dialettale, intitolato alla Fondatrice del premio, “Adriana Caliari“,riservato a testi di poesia in lingua veneta.

Il concorso si articola in 3 (tre) sezioni :

- la Sezione A, riservata a testi, che trattano un argomento libero

- la Sezione B, riservata a testi, che riguardano la civiltà contadina, con usi costumi e mestieri specifici

- la sezione C, riservata a testi, che riguardano l’epidemia di covid19 che ha toccato ognuno di noi. E’ ammessa la partecipazione, con una composizione poetica, per ogni sezione. che non deve superare i 50 (cinquanta) versi. Ogni Autore può concorrere in tutte e tre le Sezioni, con una lirica. Le liriche devono avere, recanti in calce, un motto identificativo e devono essere spedite, in 10 (dieci) copie dattiloscritte o fotocopiate. Inoltre il plico conterrà una busta chiusa recante:

- esternamente, il motto identificativo,

- internamente, le generalità dell’autore,

- il suo indirizzo postale, con recapito telefonico e/o e-mail,

- i titoli degli elaborati e l’indicazione della Sezione di appartenenza,

- la dichiarazione che i testi non sono mai stati premiati in altri concorsi. Il plico, contenente la busta chiusa, con i dati sopra elencati e le 10 (dieci) copie delle poesie, deve pervenire, tramite servizio postale, all’indirizzo sotto indicato, entro e non oltre il 15 Settembre 2020 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: “Premio Casa Contadina“, via Capitello, 124, 37050 Concamarise VR. Il concorso PER LE SEZIONI “A” e “B” è dotato dei seguenti premi: 1° premio, Euro 150,00 (centocinquanta/00), con diploma, il 2° premio, riconoscimento, offerto da ditte locali, 3° premio, riconoscimento offerto da ditte locali. Il concorso PER LA SEZIONE “C” ASSEGNERA’ UN UNICO PREMIO di € 100,00 (CENTO/00). Fra tutti i testi pervenuti, sarà assegnato un premio speciale di euro 100,00 (cento/00), a quello più meritevole, per umorismo, ironia o satira. Le liriche pervenute, anche se non premiate, non saranno restituite, rimanendo nelle disponibilità della “Casa Contadina“. I giudizi della commissione giudicatrice, formata da giornalisti, docenti, studiosi della civiltà contadina, sono insindacabili e inappellabili. La cerimonia di premiazione si terrà, domenica, 18 ottobre 2020, alle ore 15.30, presso L'ex Chiesa antica “Santi Lorenzo e Stefano”, in via Piazza, Concamarise (VR), se sarà possibile, con le normative vigenti ed in totale sicurezza, rispettando le regole di distanze e di dispositivi personali individuali; se vi saranno cambiamenti, la Segreteria provvederà ad avvertirvi. E’ obbligatoria la presenza dei premiat, che saranno tempestivamente informati, per ritirare personalmente il premio. Per informazioni: Eleonora Marchiella Tel. 0442/81440 - 347/7422052 e-mail : marchiella.eleonora@virgilio.it ”.





Non cesseremo mai di apprezzare le due iniziative citate, e, in particolare, il Concorso, il quale, con le opere, che riceve, e che, quindi, pubblica, non solo dà espressione scritta a tradizioni e ricordi, ma, trasforma in testimonianza perenne, quei diversi dialetti veneti – vere e proprie madrelingue – con i loro vocaboli e le loro strutture, che altrimenti andrebbero certamente perduti.

Pierantonio Braggio